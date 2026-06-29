Обрат: Ема Радукано аут от Уимбълдън

Ема Радукано ще пропусне Уимбълдън. Първата ракета на Великобритания се оттегли в навечерието на третия за годината турнир от Големия шлем, тъй като страда от контузия в десния крак. Тя обяви решението си, използвайки своя Instagram профил.

„Направих всичко възможно, за да се опитам да стигна до стартовата линия утре, но след последното сканиране тази вечер, проблемът, с който се справях, се усложни“, каза 30-ата поставена в схемата. „Лекарите ми препоръчаха да се оттегля“, добави тенисистката.

23-годишната британка трябваше да се изправи срещу хърватката Антония Ружич днес, като първоначално потвърди своето участие пред репортери.

„Имам проблем с долната част на крака, с който се боря още отпреди турнира в Куинс, всъщност от края на сезона на клей“, каза Ръдукану.

След пробива си на US Open през 2021 г. като тийнейджърка, кариерата на Ръдукану е повлияна от контузии и болести, наред с честите смени на треньора. По-рано този сезон тя се бореше с поствирусно заболяване и проблем с гърба, преди да загуби в първия кръг на Откритото първенство на Франция.

Турнирът Уимбълдън се провежда от 29 юни до 12 юли.