Ема Радукану ще играе на Уимбълдън въпреки проблемите с подбедрицата

Ема Радукану ще започне участието си на Уимбълдън, въпреки че продължава да изпитва проблеми с дясната подбедрица. Британската тенисистка увери, че възнамерява да излезе на корта в понеделник за двубоя си от първия кръг срещу хърватката Антония Ружич.

Подготовката на бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ беше нарушена от травма, която я съпътства още от сезона на клей. Състоянието ѝ се е влошило след достигането до финала на турнира в „Куинс“, където изигра пет мача в рамките на две седмици.

"В момента планът е да играя. Имам проблем с подбедрицата още от периода на клей. Ще направя всичко възможно по отношение на лечението и възстановяването. Заедно с екипа ми изчерпваме всички варианти и правим всичко необходимо“, заяви Радукану.

През последните дни състоянието на британката предизвика сериозни притеснения сред местните медии и феновете. В сряда тя беше забелязана с предпазна ортопедична обувка, а впоследствие прекъсна една от тренировките си с рускинята Анна Калинская.

В неделя обаче Ръдукану отново се завърна на корта и проведе пълноценно занимание с британския тенисист Алексис Кантър. След тренировката тя се е консултирала с медицинския екип и е напуснала комплекса в добро настроение, което допълнително засили оптимизма около участието ѝ в турнира.

Британката ще изиграе първия си мач на Корт №1, където ще се опита да зарадва местната публика и да преодолее първото препятствие по пътя си в най-престижния турнир на тревна настилка.