Арина Сабаленка с експресно начало на Уимбълдън

Водачката в ранглистата при дамите Арина Сабаленка не срещна проблеми на старта на Уимбълдън срещу сръбкинята Теодора Костович, която надигра с 6:2, 6:3 за малко повече от час игра. Във втория кръг на турнира от Големия шлем Сабаленка ще срещне американката Маккартни Кеслър, която победи украинката Олександра Олийникова в два сета - 6:0, 6:0 само за 40 минути.

Шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева имаше сравнително тежък мач на старта на Уимбълдън, като се наложи над полякинята Магда Линете със 7:5, 6:4

Американката Коко Гоф записа безпроблемен старт, като победи германката Тамара Корпач с 6:2, 6:1 за по-малко от час.

Наоми Осака отново предизвика публиката с тоалет, изцяло вдъхновен от японската култура и напълно в бяло спрямо традициите на Уимбълдън. Нейната поява на корта бе част от шоуто, в което си партнира с японската дизейнерка Хана Яги, като азиатката победи Елса Жакмо от Франция с два сета - 6:1, 7:5.