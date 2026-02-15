БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго под радара на три европейски гранда

Спорт
Голмайсторът на Брентфорд подписа до 2031 г., но интерес за подписа му не липсва.

бившият нападател лудогорец игор тиаго радара три европейски гранда
Шампионът на Англия проявява сериозен интерес към нападателя на Брентфорд Игор Тиаго, твърди TeamTalk.

24-годишният бразилец, който в миналото носеше екипа на Лудогорец, прави впечатляващ сезон във Висшата лига и вече попада в полезрението на европейския елит. През кампания 2025/26 Тиаго има 18 гола във всички турнири, като 17 от тях са във Висшата лига – постижение, което го нарежда сред най-резултатните нападатели в първенството.

На 13 февруари Брентфорд обяви, че голмайсторът е подписал нов дългосрочен договор до лятото на 2031 година, с опция за удължаване с още един сезон. Въпреки това интересът към него не стихва. Освен Манчестър Сити, ситуацията около бразилеца следят още Челси и Байерн Мюнхен.

От „гражданите“ планират в дългосрочен план бъдещето на позицията на централния нападател, като ръководството на клуба вече анализира възможностите на Тиаго.

Бразилецът пристигна в Брентфорд през 2024 година, а след труден старт заради тежка контузия в коляното успя да се утвърди като водещ реализатор на тима. Силните му изяви го поставят и сред вариантите за националния отбор на Бразилия за предстоящото световно първенство.

В Лондон засега са спокойни, че играчът е обвързан с дългосрочен договор и няма индикации за настояване за трансфер в краткосрочен план. Интересът на Манчестър Сити обаче със сигурност ще държи името на бившия нападател на Лудогорец сред най-обсъжданите на трансферния пазар.

