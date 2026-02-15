Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго под радара на три европейски гранда

Шампионът на Англия проявява сериозен интерес към нападателя на Брентфорд Игор Тиаго, твърди TeamTalk.

24-годишният бразилец, който в миналото носеше екипа на Лудогорец, прави впечатляващ сезон във Висшата лига и вече попада в полезрението на европейския елит. През кампания 2025/26 Тиаго има 18 гола във всички турнири, като 17 от тях са във Висшата лига – постижение, което го нарежда сред най-резултатните нападатели в първенството.

На 13 февруари Брентфорд обяви, че голмайсторът е подписал нов дългосрочен договор до лятото на 2031 година, с опция за удължаване с още един сезон. Въпреки това интересът към него не стихва. Освен Манчестър Сити, ситуацията около бразилеца следят още Челси и Байерн Мюнхен.

От „гражданите“ планират в дългосрочен план бъдещето на позицията на централния нападател, като ръководството на клуба вече анализира възможностите на Тиаго.

Бразилецът пристигна в Брентфорд през 2024 година, а след труден старт заради тежка контузия в коляното успя да се утвърди като водещ реализатор на тима. Силните му изяви го поставят и сред вариантите за националния отбор на Бразилия за предстоящото световно първенство.

В Лондон засега са спокойни, че играчът е обвързан с дългосрочен договор и няма индикации за настояване за трансфер в краткосрочен план. Интересът на Манчестър Сити обаче със сигурност ще държи името на бившия нападател на Лудогорец сред най-обсъжданите на трансферния пазар.