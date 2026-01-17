БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
ЗАПАЗЕНИ

Игор Тиаго: Винаги съм мечтал да играя на Световно първенство

от БНТ
Спорт
През сезон 2022/23 Тиаго игра за българският шампион - Лудогорец.

Игор Тиаго
Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго призна, че иска да изпълни детската си мечта да играе за Бразилия. Бившият футболист на Лудогорец има 16 гола и 1 асистенция от началото на сезона във Висшата лига.

„Това е невероятно вълнуващо чувство. Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство през 2026 г. Винаги съм мечтал да играя на такъв форум. Виждал съм го само по телевизията преди, но сега съм близо до това да го преживея сам. Бог има план за живота на всеки човек. Ако това е Божията воля и на Карло Анчелоти, тогава да представлявам страната си ще бъде удоволствие и чест", каза бразилецът.

Нападателят изрази със самочувствие, че е готов да поеме ролята на голмайстор в бразилския състав.

"Вярвам, че съм готов. Единственото нещо, което знам как да правя в живота, е да вкарвам голове. Бог ме е подготвил за този момент и ако Той го позволи, ще донесем на Бразилия шеста титла от Световното първенство“, завърши той, цитиран от The Guardian.

Този сезон 24-годишният бразилец е отбелязал 17 гола и е направил една асистенция в 22 мача във всички състезания.

