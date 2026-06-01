БДЖ организират Ден на отворени врати в специализирано вагонно депо в София, което съхранява ценни музейни експонати

Днес всички деца до 14 години ще пътуват безплатно с редовните влакове на БДЖ
По случай 1 юни БДЖ организира Ден на отворените врати в специализираното вагонно депо в София.
Посетителите могат да разгледат ценни музейни експонати от железопътната история на България. Сред тях са вагоните от царския влак „Корона експрес“ на цар Борис III и от правителствения влак „Витоша експрес“.
Пред историческата сграда е разположен и дизелов мотрисен влак, като всички желаещи имаха възможност да влязат в локомотивната кабина и да видят отблизо управлението на влака.
Юлий Пейчев, БДЖ: „Те са напълно автентични от пристигането им в България. Личният влак на цар Борис III е доставен през 1938 година по случай 20 години от възкачването му на престола.“
Борис: „Ходих в Италия, за да се возя на скоростен влак. Със 180 км/ч.“
Люба Младенова: „Знае за електрическите, за дизеловите, знае всички японски скоростни влакове. Просто го чакаше този ден.“
Деян: „Тези вагони ми харесват отвътре, защото са като цял апартамент.“