БДЖ организират Ден на отворени врати в специализирано вагонно депо в София, което съхранява ценни музейни експонати

По случай 1 юни БДЖ организира Ден на отворените врати в специализираното вагонно депо в София.

Посетителите могат да разгледат ценни музейни експонати от железопътната история на България. Сред тях са вагоните от царския влак „Корона експрес“ на цар Борис III и от правителствения влак „Витоша експрес“.

Пред историческата сграда е разположен и дизелов мотрисен влак, като всички желаещи имаха възможност да влязат в локомотивната кабина и да видят отблизо управлението на влака.

Днес всички деца до 14 години ще пътуват безплатно с редовните влакове на БДЖ.