Баскетболен клуб Ямбол вече представи ТодорТодоров като нов старши треньор на представителния мъжки отбор в началото на юли, а по-рано днес публикува в социалните мрежи позиция, че изборът на специалиста не е случаен.

"Изборът ни не е случаен. В лицето на Тодор Тодоров виждаме специалист, който споделя визията на клуба за изграждането на боеспособен отбор с основно български състезатели, съчетан с последователно развитие на собствените ни млади таланти. Освен работата с представителния тим, той ще има активна роля и в подпомагането на школата, като ще работи съвместно с треньорите за развитието и израстването на младите баскетболисти на Ямбол", написаха от клуба във Фейсбук.

"Още в началото на процеса ръководството проведе разговори и отправи предложение към един от най-уважаваните ямболски специалисти – Стойо Чолаков. Той прецени, че на този етап няма възможност да поеме ангажимента към представителния отбор, поради което клубът насочи усилията си към привличането на треньор, който да реализира заложената дългосрочна визия", добавиха още от БК Ямбол.