Тодор Тодоров е новият старши треньор на завърналия се в НБЛ тим на Ямбол

Ямбол ще започне с нов старши треньор през новия сезон в НБЛ. Начело на тима завърнал се в елита ще застане Тодор Тодоров.

Понастоящем Тодоров е селекционер на националния отбор за младежи до 20-годишна възраст, който се подготвя за европейското първенство в Братислава, Дивизия Б.

Той беше начело на Спартак Плевен от март 2025 г., но в началото на февруари т. г. последва раздяла между двете страни. Специалистът оглавяваше и детско-юношеската школа на клуба, като е водил и част от подрастващите. На сметката си със Спартак има едно второ място в турнира за Купата на България.

Още в първите дни на февруари пътят на Тодоров продължи в Берое Стара Загора, където бе директор на школата в мъжко и женско направление, както и асистент в женския тим. Със „зелените“ спечели среброто в женската А група и в турнира за Купата на България.

44-годишният специалист бе помощник-треньор в щаба на юношите до 18-годишна възраст, който през юли 2025 г. запази мястото си в Дивизия А на европейското първенство в Белград. Същата роля изпълняваше и в представителния ни тим за момчета до 16 г., с който заслужи среброто на европейското първенство в Питещ, Дивизия Б през 2023 г., докато 12 месеца по-късно бе в треньорския екип на юношите и при спечелването на бронза на шампионата на Стария континент в Скопие, Дивизия Б.

В Ямбол той заменя Стойо Чолаков, който ще остане в клуба, но като част от щаба на първия отбор и от школата на клуба.



