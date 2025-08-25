Блейк Лайвли под обстрел заради новия си филм

Блейк Лайвли отнесе сериозна доза критики онлайн, след като беше обявено, че ще участва и продуцира романтичната комедия The Survival List.

Новината за кастинга дойде на фона на ожесточения правен спор на Лайвли с Джъстин Балдони след общата им работа по филма „Никога повече“ (2024). Това накара фенове на Балдони да призоват за бойкот на проекта.

В социалните мрежи заваляха подигравателни коментари:

„Късмет на режисьора, който ще трябва да се справя с нейната драма“ – написа потребител в Instagram.

Други пък намекнаха за влошените ѝ отношения с Тейлър Суифт, чиято песен прозвуча в „Никога повече“: „Този филм няма да получи музика от Тейлър.“

Въпреки хейта, звездата получи и вълна от подкрепа. „Браво, момиче! Имаш много фенове и хора, които вярват в теб!“, гласи един от положителните коментари.

Deadline съобщава, че The Survival List ще разкаже историята на Ани, продуцент на риалити, която е принудена да работи по шоу с харизматичния водещ Чопър Лейн. Това е първият проект на Лайвли, след като тя заведе дело срещу Балдони през декември 2024 г., обвинявайки го в сексуален тормоз и опит за съсипване на репутацията ѝ.