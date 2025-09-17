БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близо 300 нарушители на средната скорост са засекли толкамерите в областите Благоевград и Кюстендил

У нас
Най-много нарушители има на автомагистрала "Струма" на отсечката между Сандански и Дамяница

Близо 300 нарушители на средната скорост са засекли толкамерите в областите Благоевград и Кюстендил, откакто системата работи.

Най-много нарушители има на автомагистрала "Струма" на отсечката между Сандански и Дамяница.

Там е засечен и водач със средна скорост от 184 километра в час, който за момента е рекордьор за Югозападна България.

До края на годината на магистрала Струма ще бъдат сертифицирани още три отсечки в областите Благоевград и Кюстендил.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков.

