"Блока на ужасите" в Свищов: Дъждовете наводниха голяма част от сградата с проблеми около санирането ѝ

Неволите на жителите в "блока на ужасите" в Свищов продължават. След проблема с необезопасените тераси и смъртния случай хората продължават да живеят в страх. Проливните дъждове в града наводниха голяма част от жилищната кооперация, която стана известна с проблемите около санирането ѝ.

Поредна безсънна нощ за хората, които живеят по най-високите етажи в блок "Патриарх Евтимий" в Свищов. Ремонтът на покрива над апаратамента на Ана Цанева не е приключил. Проливният дъжд е наводнил кухнята ѝ. Има застраховка, но не вярва, че ще я обезщетят.

Ана Цанева: "Навсякъде е наводнение, покривът тече. Не може да се изкара водата навън, сифоните ги закриха. Много страшно беше. Парцали, у кофата и изхвърляне. С нетърпение чакахме дъждът да спре поне малко да си отдъхнем." Дора Мушатова: "Дъждовете се отразиха пагубно не само за нашето семейство, ами за всички. Три пъти през нощта съм ставала да изцеждам. Нямам думи просто да се изкажа. Разочарование от всичко."

Над 120 души продължават да живеят в страх от това как ще изкарат есенно-зимния сезон. По думите на хората, ремонтът на покрива закъснява значително. Фирмата е уведомена за проблема още след първия установен теч.

Генчо Генчев - кмет на община Свищов: "Дъждовете нанесоха изключително вреди на тези два входа, където още не е завършена покривната конструкция и създаваха проблеми на живущите. И сега след спирането на дъжда трябва по най-бързия начин да възстановят покривната конструкция. Няма да остане без да бъде направено или без да бъдат обезвъзмездени от страна на фирмата, тъй като по тяхна вина се случи това и не обезопасиха по никакъв начин тези течове. Фирмата не е глобена за течовете. В договорните отношения си има при възникнали форсмажорни обстоятелства и вреди, които са нанесени по тяхна вина, са длъжни да ги отстранят."

Ако фирмата-изпълнител не отстрани нанесените след дъждовете щети, тя подлежи на финансови санкции. Очаква се строително ремонтните дейности да приключат до началото на ноември.