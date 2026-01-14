БНБ няма да заменя надраскани и умишлено повредени банкноти

Българската Народна банка (БНБ) няма да заменя надраскани и умишлено повредени евробанкноти. Търговците са помолени да не приемат такива банкноти. Добра новина е, че всеки може да обменя левове в евро до 5000 евро само с лична карта, без попълване на формуляри и независимо дали е клиент на банката.

Банките трябва да обслужват всички по един и същи начин и нямат право да искат допълнителни такси. Таксите за броене на стотинки също трябва да отпаднат, но монетите е добре да бъдат предварително подредени.