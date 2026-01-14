БЕХ става акционер в блока "Хан Аспарух"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път държавата влиза като акционер

Правителството в оставка одобри участието на „Български енергиен холдинг“ в проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в блока „Хан Аспарух“ – голяма офшорна площ в дълбоките води на Черно море.

БЕХ ще придобие 10% дял в проекта, като така държавата става активен партньор, а не само получател на концесионни такси. За първи път държавата влиза като акционер, а не само като получател на концесии – това може да увеличи икономическата полза от евентуално откритие.
Проучванията и дейностите се извършват от международен консорциум с оператор OMV Petrom и партньор NewMed Energy.

Блокът е разположен в западната част на Черно море, в българската икономическа зона, южно от румънския Neptun Deep.
Площта е около 13 700 км², с води около 2 000 м дълбочина.
Проучванията включват геоложки и геофизични изследвания, 3D сеизмика и сондажи.

Предстоят два нови сондажа в блока със значителни инвестиции (приблизително €170 млн за кампанията), в които България ще участва с част от разходите чрез БЕХ.
Досегашните сондажи и анализи показват наличие на хидрокарбонна система.

