БЕХ става акционер в блока "Хан Аспарух"

Правителството в оставка одобри участието на „Български енергиен холдинг“ в проекта за търсене и проучване на нефт и природен газ в блока „Хан Аспарух“ – голяма офшорна площ в дълбоките води на Черно море.

БЕХ ще придобие 10% дял в проекта, като така държавата става активен партньор, а не само получател на концесионни такси. За първи път държавата влиза като акционер, а не само като получател на концесии – това може да увеличи икономическата полза от евентуално откритие.

Проучванията и дейностите се извършват от международен консорциум с оператор OMV Petrom и партньор NewMed Energy.

Блокът е разположен в западната част на Черно море, в българската икономическа зона, южно от румънския Neptun Deep.

Площта е около 13 700 км², с води около 2 000 м дълбочина.

Проучванията включват геоложки и геофизични изследвания, 3D сеизмика и сондажи.



Предстоят два нови сондажа в блока със значителни инвестиции (приблизително €170 млн за кампанията), в които България ще участва с част от разходите чрез БЕХ.

Досегашните сондажи и анализи показват наличие на хидрокарбонна система.



