Гръцкото правителство даде 48-часов ултиматум за блокадите на фермерите

Гръцките фермери получиха 48-часов ултиматум за вдигане на пътните блокади след безрезултатни преговори с правителството.

Премиерът Мицотакис предупреди, че властите може да се намесят още утре. Той обвини партийно мотивирано малцинство в "открито изнудване на обществото".

Част от фермерските организации отказаха да участват в преговорите и твърдят, че на тях не са представени всички сектори.

Кризата продължава 45 дни с блокади на магистрали и гранични пунктове към България. Недоволството е срещу забавени евросубсидии заради корупционен скандал и търговското споразумение с Меркосур. Правителството сега предложи допълнително намаляване на акциза върху дизела, по-евтино електричество и подкрепа за животновъдите.