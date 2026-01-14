Новините 14.01.2026 г.

Акценти за деня:

Очаква се протест в София за машинния вот

Днес в центъра на София се очаква протест, свързан с начина на провеждане на изборите и искане вотът да е машинен. Възможни са временни промени в движението, като полицията призовава за повишено внимание и използване на алтернативни маршрути.

БНБ няма да заменя надраскани и умишлено повредени банкноти

Българската Народна банка (БНБ) няма да заменя надраскани и умишлено повредени евробанкноти. Търговците са помолени да не приемат такива банкноти. Добра новина е, че всеки може да обменя левове в евро до 5000 евро само с лична карта, без попълване на формуляри и независимо дали е клиент на банката.

Над две седмици продължават антиправителствените протести в Иран

Протестите в Иран продължават над две седмици. Протестиращите настояват за смяна на режима заради икономическата криза и обезценяването на местната валута.

Първа по рода си лаборатория за изследване на природни обекти в България

За първи път в България беше създадена научна лаборатория за изследване и измерване на природни обекти. В нея учените ще измерват и наблюдават планини, водопади, реки и други природни места с помощта на съвременни геодезически технологии.

Бебе алпака се роди в зоопарка в Бургас

Малко чудо зарадва зоопарка в Бургас в началото на януари. В семейството на алпаките се роди снежнобяло бебе. Малката алпака е в отлично здраве, не се отделя от майка си и вече прави първи стъпки.

Обсерваторията на Софийски университет отново е отворена за посетители

В Борисовата градина се намира астрономическата обсерватория на Софийския университет. Тя беше затворена за близо 3 години, но сега е напълно реставрирана и отворена за посетители.

191 години Национална Априловска гимназия в Габрово

Националната Априловска гимназия в Габрово отпразнува 191 години от своята създаване с богата и вдъхновяваща програма. Празникът събра ученици, учители и официални гости.

Франция въвежда нови правила за използването на социалните мрежи от деца

От септември 2026 г. във Франция деца под 15 години няма да могат самостоятелно да използват социални мрежи. Решението е обявено от френското правителство и цели да намали онлайн рисковете.

Умен кантар с изкуствен интелект следи теглото и здравето на хората

На най-голямото технологично изложение в Лас Вегас беше показан умен кантар, който може да следи освен теглото и здравето на хората. Новата везна използва изкуствен интелект и измерва над 60 показателя на тялото, включително работата на сърцето, кръвното налягане и обмяната на веществата.

Актьорът Алън Къминг получи звезда на Алеята на славата

Шотландският актьор и телевизионен водещ Алън Къминг вече има своя звезда на Алеята на славата в Холивуд. Церемонията по откриването се състоя в Лос Анджелис пред много фенове и приятели, сред които актьорът Брайън Кокс и Моника Люински.

Топмоделът Ирина Шейк навърши 40 години

Бившата приятелка на футболиста Кристиано Роналдо, топмоделът Ирина Шейк, навърши 40 години. Тя започва кариерата си като модел млада и бързо става световноизвестна, дефилирайки на големи подиуми и появявайки се на кориците на много списания.

СПОРТ

Левски започна зимната си подготовка с равенство

Левски започна зимната си подготовка с равенство 0:0 срещу унгарския Ниредхаза в контролен мач в Белек, Турция. Футболистите на Левски имаха повече шансове за гол, но топката така и не влезе във вратата.

Категоричен успех за българските националки по волейбол до 18 г. срещу Косово

Българският национален отбор за девойки по волейбол до 18 години започна силно с категоричен успех срещу тима на Косово. Всичките 14 състезателки взеха участие в мача, като 9 от тях се разписаха в точковия актив – знак за отлична отборна игра и добра форма.

Йоана Илиева отново се изкачи до №2 в световната ранглиста на сабя при жените

Йоана Илиева отново се изкачи до №2 в световната ранглиста на сабя жени на Международната федерация по фехтовка. След отличната си игра за Гран При на Тунис и пето място в крайното класиране, Илиева натрупа 186 000 точки и отново е по петите на водачката в ранглистата Мисаки Емура, която е с 205 000 точки.