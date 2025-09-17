БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бодьо/Глимт навакса пасив от два гола и спечели точка при гостуването си на Славия Прага

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Норвежците показаха характер и си заслужиха точка от гостуването в Чехия.

Славия Прага Бодьо/Глимт
Снимка: БТА
Слушай новината

Двубоят между Славия Прага и Бодьо/Глимт от първия кръг на груповата фаза в Шампионска лига завърши при равенство 2:2. Скандинавците стигнаха до ремито, като наваксаха изоставане от две попадения.

Домакините откриха резултата на стадион "Фортуна Арена" в Прага в 23-ата минута. Юсуфа Мбоджи засече от непосредствена близост подаване по земя във вратарското поле на Лукаш Провод.

След почивката гостите получиха дузпа след намесата на ВАР за нарушение на Юсуфа Мбоджи срещу резервата Даниел Баси. Индрих Станек обаче спаси изпълнението на Каспар Хьог.

Малко над четвърт час преди края на редовното време Юсуфа Мбоджи удвои головата си сметка и преднината на тима си. Бранителят засече от воле центриране, отново на задна греда, на Лукаш Провод.

Норвежците побързаха да намалят изоставането си четири минути по-късно. Сондре Аукленд блокира удар на Даниел Баси, но норвежецът се разписа при добавката.

Лукаш Провод можеше да върне аванса от два гола за тима си, но стреля в дясната греда.

В последната минута от редовното време играчите на Киетил Кнутсен възобновиха равенството. Сондре Фет изравни с удар от воле от вътрешността на наказателното поле.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Славия Прага #Бодьо/Глимт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
5
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Футбол

Шампионска лига: Пари Сен Жермен - Аталанта 2:0 (ГАЛЕРИЯ)
Шампионска лига: Пари Сен Жермен - Аталанта 2:0 (ГАЛЕРИЯ)
С човек по-малко Пафос дебютира в Шампионска лига с нулево равенство срещу Олимпиакос С човек по-малко Пафос дебютира в Шампионска лига с нулево равенство срещу Олимпиакос
Чете се за: 01:27 мин.
Ивелин Попов подписа договор с Арда до края на сезона Ивелин Попов подписа договор с Арда до края на сезона
Чете се за: 01:22 мин.
Игор Тудор: Никога не се предаваме и това е хубаво Игор Тудор: Никога не се предаваме и това е хубаво
Чете се за: 01:30 мин.
Меси с гол и асистенция за Интер Маями Меси с гол и асистенция за Интер Маями
Чете се за: 01:15 мин.
Бенфика остана без треньор след фиаското срещу Карабах Бенфика остана без треньор след фиаското срещу Карабах
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР) Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Нелегално: Онлайн аптека продава медикаменти за отслабване, които...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ