Бодьо/Глимт навакса пасив от два гола и спечели точка при гостуването си на Славия Прага

Двубоят между Славия Прага и Бодьо/Глимт от първия кръг на груповата фаза в Шампионска лига завърши при равенство 2:2. Скандинавците стигнаха до ремито, като наваксаха изоставане от две попадения.

Домакините откриха резултата на стадион "Фортуна Арена" в Прага в 23-ата минута. Юсуфа Мбоджи засече от непосредствена близост подаване по земя във вратарското поле на Лукаш Провод.

След почивката гостите получиха дузпа след намесата на ВАР за нарушение на Юсуфа Мбоджи срещу резервата Даниел Баси. Индрих Станек обаче спаси изпълнението на Каспар Хьог.

Малко над четвърт час преди края на редовното време Юсуфа Мбоджи удвои головата си сметка и преднината на тима си. Бранителят засече от воле центриране, отново на задна греда, на Лукаш Провод.

Норвежците побързаха да намалят изоставането си четири минути по-късно. Сондре Аукленд блокира удар на Даниел Баси, но норвежецът се разписа при добавката.

Лукаш Провод можеше да върне аванса от два гола за тима си, но стреля в дясната греда.

В последната минута от редовното време играчите на Киетил Кнутсен възобновиха равенството. Сондре Фет изравни с удар от воле от вътрешността на наказателното поле.