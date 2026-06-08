Бойко Величков: Доволни сме от състава, само ще надграждане

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков определи като положителна стъпка новата политика, свързана с приоритизиране на програмата на отборите, участващи в европейските клубни турнири.

Той коментира темата и очакванията на „червените“ преди началото на новия сезон.

„На хартия би трябвало да вдигне качеството – повече дербита и равностойни двубои. Календарът облекчава малко, не е без значение. Имаше доста натоварени моменти към края на сезона, когато се натрупват наказания и контузии. Всичко е в рамките на нормалното“, заяви Величков.

Според него целите на ЦСКА остават непроменени въпреки организационните промени в календара.

„Програмата не променя нашите цели – те са ясни – искаме да печелим всеки един двубой. Това е целта ни“, допълни Величков.

По думите му новият подход към отлагането на мачове може да внесе повече яснота за част от клубовете и да намали напрежението в натоварения календар.

„Влияят по някакъв начин, разбира се, може би незаявилите претенции отбори могат да имат по-ясна представа, ако се чувстват ощетени. С оглед отлагането на двубоите, случило се многократно в последните години, този приоритет за евроучастниците е положителен за българския футбол“, коментира спортният директор на ЦСКА.

Величков засегна и темата за лятната селекция, като подчерта, че клубът е доволен от наличния състав и няма да прави мащабни промени.

„Сега има една съществена разлика. Ние сме доволни от състава, с който разполагаме. Всичко на трансферния пазар ще е просто надграждане“, завърши той.