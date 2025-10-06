БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бойко Величков: Явно не сме си заслужили късмета

Беше належащо да покажем, че този отбор може да изглежда по различен начин, отбеляза спортният директор на ЦСКА.

Бойко Величков остана доволен от отношението и борбата, които ЦСКА показа срещу Лудогорец. „Армейците“ завършиха 0:0 срещу разградчани, а техният спортен директор отчете липсата на класа. Той изрази и претенции към съдийството в последните мачове на „червените“

"Беше належащо да покажем, че този отбор може да изглежда по различен начин като отношение и борба на терена, това видяхме днес с едно голямо "но". Имаше ситуации, които предполагаха по-скоро отбелязване, отколкото пропуск. Ние имаме липса на късмет от доста време. Можем много ситуации да извадим, от които можехме да спечелим точки. Вярвам, че късметът трябва да си го заслужиш, а явно ние все още не сме го заслужили“, заяви един от ръководните фактори на столичния тим.

"ЦСКА трябва да изглежда по този начин като желание да се побеждава, като игра. Далеч сме от класата“, каза още той.

"Аз имам много претенции, но зная, че нашият отбор не играе добре. Мога да извадя ситуации, които могат да бъдат наречени спорни. Да не говорим за миналите мачове“, коментира още Величков.

#Бойко Величков #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА

