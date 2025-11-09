Болоня пречупи Наполи и продължава впечатляващата си серия

Болоня постигна престижна победа с 2:0 над Наполи у дома в двубой от 11-ия кръг на Серия А и продължи силното си представяне през сезона.

Тийс Далинга откри резултата, а Джон Лукуми оформи крайното 2:0, с което „рособлу“ прекъснаха серията си без домакински успех над Наполи, продължила от 2019 година насам.

Двубоят започна неприятно за домакините – в 8-ата минута титулярният страж Лукаш Скорупски получи контузия и бе заменен от едва 17-годишния Масимо Песина. Младият вратар обаче изнесе блестящ мач, като запази вратата си „суха“ и се превърна в един от героите на срещата.

Болоня вече е без загуба в последните си десет мача във всички турнири и с 21 точки заема пето място в класирането. Наполи, който продължава да изпитва трудности в атака и няма гол в последните си три двубоя, остава втори с 22 точки – колкото има и лидерът Милан.

В друг мач от кръга Дженоа и Фиорентина завършиха 2:2 на „Луиджи Ферарис“ в дебютите на новите си треньори – Даниеле Де Роси и Паоло Ваноли.

Лео Йостигор и Лоренцо Коломбо се разписаха за домакините, а Алберт Гудмундсон и Роберто Пиколи донесоха точката на „виолетовите“. След равенството Дженоа е 18-ти с 7 точки, докато Фиорентина остава на дъното с 5.