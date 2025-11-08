БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милан пропусна да оглави еднолично класирането в Италия

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
„Росонерите“ пропиляха аванс от два гола срещу Парма.

Алексис Салемакерс
Снимка: БГНЕС
Отборите на Парма и Милан не се победиха и завършиха наравно 2:2 в късния съботен двубой от италианската Серия „А“. Гостите от Милано има за какво да съжаляват, след като пропиляха преднина от два гола, която натрупаха още до 25-ата минута. Равенството е трето за Милан в последните 5 кръга в първенството. Възпитаниците на Масимилиано Алегри се изравниха по точки с лидера Наполи – по 22, но шампионите все още не са изиграли двубоя си от кръга (гостуване на Болоня в неделя). Парма е на 17-та позиция с едва 8 спечелени точки.

Алексис Салемакерс даде преднина на гостите със страхотен удар с левия крак извън полето в 12-ата минута. В 25-ата Рафаел Леао реализира дузпа, която беше отсъдена отново за нарушение срещу Салемакерс, който определено беше под пара през първата част.

В края на полувремето Кристофър Нкунку отправи точен удар от 10-ина метра, но вратарят на домакините Сузуки спаси. В добавеното време на първата част Парма върна един гол, а и интригата в срещата, след страхотно изпълнение с левия крак на Адриан Бернабе. Испанецът буквално матира Майк Менян, като не му остави шанс за реакция.

Домакините започнаха на изключителни обороти втората част и изравнителният гол изглеждаше въпрос на време. Моментът настъпи в 62-ата минута, когато Дел Прато засече с глава центриране от десния фланг и наказа неубедителна изява на Менян – 2:2.

В следващите минути срещата продължи да бъде изключително интересна и с положения пред двете врати. По-чистите положения се откриха пред Милан, като в 75-ата минута резервата Кристиан Пулишич беше отлично изведен от Леао сам срещу Сузуки, но стреля покрай вратата.

Малко по-късно Пулишич изведе Салемакерс сам срещу вратаря, белгиецът преодоля Сузуки, но шутира над вратата. В крайна сметка нови попадения на „Енио Тардини“ нямаше и двата отбора взеха по точка.

Product image
