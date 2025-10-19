Болоня продължава да впечатлява в Серия А

Отборът на Болоня продължава със силното си представяне от началото на сезона в италианската Серия „А“. Тимът от Емилия-Романя победи като гост Каляри с 2:0 от 7-ия кръг.



Головете на Емил Холм в 31-а минута и влезлият след почивката Рикардо Орсолини в 80-та осигуриха победата на Болоня, с която тимът се изкачи на пето място в класирането с 13 точки.

Каляри има 8 точки и е на 12-то място.

В друга среща от кръга, Дженоа и Парма завършиха наравно 0:0. Парма остана в намален състав от 42-а минута след втори жълт картон на Ниахате Н'Диайе, но дори и с човек по-малко „дуковете“ удържаха равенството.

Дженоа бе близо до трите точки в добавеното време, когато реферът отсъди дузпа, но влезлият като резерва Максуел Корне не намери целта.

Дженоа остава без победа от началото на сезона и с 3 точки остава на предпоследното 19-о място, докато Парма е 15-и в класирането с 6 точки.