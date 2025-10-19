Гол и асистенция на Нико Пас помогнаха на Комо да победи Ювентус

Комо победи Ювентус с 2:0 в мач от 7-ия кръг на Серия А. Нико Пас участва и в двата гола за победителите, като се отчете с гол и асистенция.

Домакините поведоха в резултата след само 192 секунди игра на стадион "Джузепе Синигалия" в Комо. Марк-Оливер Кемпф засече от воле центриране на задна греда на Нико Пас.

"Бианконерите" се опитаха да възобновят равенството преди почивката, но гол на Джонатан Дейвид не бе зачетен заради засада на Теун Коопмейнерс.

След паузата възпитаниците на Сеск Фабрегас удвоиха преднината си. Нико Пас проби в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл, за да подпечата успеха на тима си.

Комо се изравни по точки с Ювентус в класирането. Тимът е 5-и с 12 точки, колкото има и 6-ият Юве.