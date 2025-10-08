Бонд. Футболният Джеймс Бонд

Интернет-хуморът може да бъде действително доста натоварващ, особено ако са се прицелили точно в теб. Анонимни потребители, пък и не само, нямат свян, когато става дума за шеги по нечий адрес, като границите на допустимото в мрежата отдавна е размита и не е много ясно кое е прекалено грубо. Факт е обаче, че доста често закачките са сполучливи и забавни. А и стават много популярни.

Да се спрем на една от най-употребяваните по отношение на футболистите, които не започват добре кариерата си в даден нов клуб. Агент 007.

Всички сте чували за легендарния герой Джеймс Бонд, невероятните каскади и неговите геройски подвизи в битката с неправдата. Е, персонажът, създаден от Иън Флеминг, умее прекалено много неща, но не и да вкарва и асистира във Висшата лига. „Агент 007“ се използва като иронична препратка към играчи, които не успяват да допринесат с нищо в първите си седем срещи в нов отбор. 0 гола, 0 асистенции, 7 мача. Троленето в Интернет се е превърнало в същинска професия, спор няма. И някои играчи бързо усещат „творчеството“, което се шири онлайн.

Най-новата мишена е една от летните придобивки на Ливърпул Флориан Вирц. Германецът пристигна на „Анфийлд“ с фанфари и разбираеми очаквания за константно добри изяви, имайки предвид какво правеше за Байер Леверкузен в последните сезони. Та той с право може да претендира за голямата звезда на германския национален отбор заедно с Джамал Мусиала, чийто лош късмет обаче така и не секва, а контузиите го преследват постоянно.

Ливърпул отдели 116 милиона паунда от бюджета си, за да се сдобие с подписа на Вирц. Лошата новина е, че след седем кръга във Висшата лига офанзивният халф все още няма на сметката си нито една асистенция или гол, като дори титулярното му място не е сигурно. Вирц обаче не бива да се затормозява от шегите по свой адрес. Защото далеч не е първият, който трябва да ги търпи, а в исторически план има достатъчно примери за футболисти, които са започвали по-бавно и мудно от желаното, а впоследствие са се превръщали в основополагащи за някои отбори фигури.

Трудно е човек да проследи кога точно се появява терминът „007“ във футболния му еквивалент. Твърди се, че Джейдън Санчо е играчът, имал „честта“ първи да получи този етикет, след като се появява на официално събитие със смокинг, наподобяващ облеклото на легендарния Джеймс Бонд. Лошото за Санчо е, че тогава той няма нито гол, нито асистенция за Манчестър Юнайтед след трансфера си от Борусия Дортмунд и нечий Интернет-гений се проявява блестящо, правейки аналогията. Е, за Санчо нещата на „Олд Трафорд“ наистина не се получиха. Но той далеч не е изолиран случай.

В исторически план 75 нападатели (тук слагаме само голаджиите, оставяме на спокойствие халфове и защитници, защото може би не е съвсем честно да попадат в подобно проучване) не са успявали нито да отбележат, нито до комбинират със съотборник за гол в първите си седем срещи във Висшата лига. Едното от условията на този анализ, за да бъде по-представителен, е, че въпросните играчи трябва да са започвали поне 4 пъти като титуляри в тези печално вече известни 7 първи двубоя. Ако социалните мрежи съществуваха през 1999-а, то Тиери Анри вероятно щеше да е жертва на жестока ирония от потребителите заради слабото си начало в Арсенал след трансфера от Ювентус, защото и той попада в този странен списък.

Надали обаче някой помни вече първите седем срещи на французина с червено-бялата фланелка, след като той се оттегля от „топчиите“ като реализатор номер 1, 175 гола и 74 асистенции във Висшата лига. В листата откриваме още доста интересни имена като Рахим Стърлинг, Крис Сътън, вече покойния Диого Жота, Джъстин Клуйверт. И ако от Ливърпул желаят да отвърнат подобаващо на закачките към Вирц, само споменавам, че новото попълнение на Манчестър Юнайтед Матеус Куня също не започна мечтано в Уулвърхемптън след преминаването си на Острова от Атлетико Мадрид. Както не започна мечтано и в момента на „Олд Трафорд“. Първите стъпки в новата среда определено говорят за това, че германският полузащитник трябва да свиква с по-бързото темпо и по-оскъдното време за обработване на топката. В Бундеслигата ситуацията е една, във Висшата лига – коренно различна.

Има играчи, които започват невероятни в новите си отбори, но после постепенно и безславно напускат звездната сцена и рядко хората си спомнят за тях. Папис Сисе в Нюкасъл или Мичу в Суонзи са типичните примери. Разбира се – има и състезатели, които потеглят ударно и не спират да бележат, логично превръщайки се в любимци – като Серхио Агуеро или Ерлинг Холанд, които имаха показатели по повече от един гол средно на мач в първите си седем срещи в Манчестър Сити.

И тъй като материалът е породен от шегите в Интернет, да завършим с усмивка. През 2014 Джеймс Бонд отново е замесен във футболна препратка. Тогава в разгара на световното първенство по футбол в Бразилия индийското издание Times of India решава да използва оригинално заглавие като игра на думи с името на колумбийската звезда Родригес, правещ фурор на Мондиала.

Заглавието звучи така: „The name is Bond, James Rodriguez” - очевидна аналогия с начина, по който Джеймс Бонд се представя във всеки от филмите си.

Вероятно обаче в Индия са пропуснали, че малкото име на Родригес е Хамес, а не Джеймс. Нищо чудно, че в Туитър (днес X) бързо определят заглавието като „най-лошото, сътворявано някога“.