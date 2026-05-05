"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?

Комисията за финансов надзор очаква назначаването на новите министри на вътрешните работи и на транспорта, за да бъде финализирано въвеждането на системата "Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност". Чрез нея ще бъдат поощрявани с по-малки тарифи добросъвестните шофьори, които не предизвикват пътни инциденти, а тези, които са участвали в такива, ще плащат по-високи тарифи. Комисията продължава проверката на пазара на "Гражданска отговорност" за мотористите.

Пламен Данаилов, зам.-председател на КФН: "Приключило е общественото обсъждане, направени са тези таблици, които са съгласувателните, чакаме новите двама министри на МВР и на транспорта, за да може да приключи тази тема."

След като двамата министри заедно подготвят наредбата за прилагането на системата, ще са необходими още шест месеца за нейното прилагане. В момента гражданската отговорност държи около 40% от застрахователния пазар като броя на застраховките е около 3,7 милиона, показват разчетите на КФН.

Пламен Данаилов, зам.-председател на КФН: "Цените са сравнително близки, защото е конкурентен пазар и гражданската отговорност е да, най-голямата застраховка в България."

От комисията отчитат, че като цяло няма проблем на този вид пазар, но конкретна проверка в момента тече при застраховките гражданска отговорност за мотористите. От различни мотоклубове сезираха ведомството за по думите им необосновано увеличение на цените и забрана да плащат разсрочено.

Любомир Жингов, мотоклуб "Софийски мотористи": "Имаме и рекордьор, който иска 1255 евро за застраховка на мотор."

Митко Рашков, мотоклуб "Джентълмен": "Ние не искаме да бъдем нарушители и да не плащаме гражданска отговорност, напротив искаме да спазваме законите и да плащаме гражданска отговорност, но в момента имаме усещането, че има несправедливост."

Днес изтича крайният срок, в който застрахователите трябва да покажат своите анализи за увеличението.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: "Ще очаквам от КЗК отговор дали има такива съгласувани практики за едновременно увеличаване на цените на гражданската отговорност за мотоциклетистите."

Омбудсманът ще настоява също така застрахователите да предоставят възможност за разсрочено плащане на застраховката, както при останалите превозни средства.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: "Това не решава проблема, защото мотористите както знаете карат само през лятото, те заплащат първа и втора вноска а трета и четвърта остават неплатени."

Именно заради такива пропуски съвместно с КФН ще бъдат предложени законодателни промени, които да позволят срочни застраховки за мотористите и бърза автоматична дерегистрация и регистрация в КАТ. Това обаче ще отнеме няколко месеца.

Митко Рашков, мотоклуб "Джентълмен": "Днес разговорът ни беше конструктивен, много неща казахме, но бих казал не много ползотворен, тъй като останахме да чакаме някъде напред във времето резултати от анализи и становища."

Мотористите остават в протестна готовност ако не бъде решен проблема и предупреждават, че може това да е само първа стъпка към поскъпване на всички застраховки гражданска отговорност.