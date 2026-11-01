БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви...
Чете се за: 02:47 мин.
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до...
Чете се за: 02:00 мин.
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

Борис Борисов и Карла Бързакова спечелиха титлите на World Tennis Tour Juniors в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Двамата триумфираха на сингъл.

Борис Борисов и Карла Бързакова спечелиха титлите на World Tennis Tour Juniors в София
Слушай новината

Борис Борисов при юношите и Карла Бързакова при девойките спечелиха титлите на сингъл на турнира по тенис от категория J30 на World Tennis Tour Juniors в София. Надпреварата се проведе при много добри условия и организация на базата на ТК „Барокко".

В изцяло български финал при юношите Борис Борисов победи Кристиан Стефанов с 6:0, 7:5. На трето място се класира друг българин - Марин Абаджиев.

Това е първа титла на сингъл за 16-годишния Борисов при юношите от турнири на World Tennis Tour Juniors.

На финала при девойките Карла Бързакова се наложи над Тина Датлова (Чехия) с 6:0, 6:3. На трета позиция се нареди българката Александра Момчилова.

Това е първа титла на сингъл при девойките от турнири на World Tennis Tour Juniors за едва 13-годишната Бързакова. Така тя стана едва втората българка, която печели титла от този ранг на тази възраст.

Наградите на призьорите връчиха Николай Стайков, президент на ТК Барокко и член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис, и Йордан Божинов, технически директор на централата.

#Карла Бързакова #Борис Борисов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
4
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
5
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна...
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във Франция
6
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Тенис

Шиникова с победа за 52 минути на WTA 115 турнир в Ангола
Шиникова с победа за 52 минути на WTA 115 турнир в Ангола
Най-добрите ни тенисисти губят позиции в ранглистата на АТР Най-добрите ни тенисисти губят позиции в ранглистата на АТР
Чете се за: 02:05 мин.
Нов рекорд за Елизара Янева в ранглистата на WTA Нов рекорд за Елизара Янева в ранглистата на WTA
Чете се за: 01:40 мин.
Бен Шелтън привлече Хуан Карлос Фереро в треньорския си екип Бен Шелтън привлече Хуан Карлос Фереро в треньорския си екип
Чете се за: 03:20 мин.
След десетилетие чакане Александър Зверев оглави световната ранглиста След десетилетие чакане Александър Зверев оглави световната ранглиста
Чете се за: 03:22 мин.
Валентен Вашеро се поздрави с титлата в Базел Валентен Вашеро се поздрави с титлата в Базел
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София
Чете се за: 02:00 мин.
По света
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48% ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви намаления в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ