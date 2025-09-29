БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислав Гуцанов ще посрещне световния шампион Ружди Ружди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Българският отбор се прибира от световното първенство за параолимпийци в Делхи (Индия) в 14:45 часа на 30.09.2025 г, с полет от Истанбул.

ружди руджи винаги мечти сбъдване
Снимка: start-photo.bg
Слушай новината

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посрещне утре на летище "Васил Левски" световния шампион от първенството по лека атлетика за паралимпийци Ружди Ружди, съобщиха от ведомството.

На шампионата в Индия Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м, което е с 26 см повече от предишния му, постигнат на световното първенство в Париж през 2023 г. За българския параолимпиец това е шеста световна титла. Той два пъти е бил и параолимпийски шампион - от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и през 2024 г. в Париж, а през 2021 г. става втори в Токио. Ружди има и шест европейски титли.

Политиката, насочена към интеграцията и социализацията на хората с увреждания, включително чрез спорт, е приоритет за министър Гуцанов, за когото постиженията на паралимпийците са ценни за страната ни, колкото всеки друг голям спортен успех. Те са поредното доказателство, че хората с увреждания имат своите способности, с които могат да бъдат полезни на себе си и на обществото и трябва да бъдат подкрепяни за тяхното развитие, а успехите им популяризирани.

Българският отбор се прибира от световното първенство за параолимпийци в Делхи (Индия) в 14:45 часа на 30.09.2025 г, с полет от Истанбул.

Свързани статии:

Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Той триумфира в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи.
Чете се за: 02:25 мин.
#Борислав Гуцанов #Ружди Ружди

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
4
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
5
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
6
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Още

Виктор Илиев триумфира на първия ранкинг турнир на БФ Снукър за сезона
Виктор Илиев триумфира на първия ранкинг турнир на БФ Снукър за сезона
Разходите за Париж 2024 се оценяват на 6,6 милиарда евро Разходите за Париж 2024 се оценяват на 6,6 милиарда евро
Чете се за: 02:25 мин.
Стоян Андонов награди медалистите от Световната купа по скокове на батут във Варна Стоян Андонов награди медалистите от Световната купа по скокове на батут във Варна
Чете се за: 01:32 мин.
Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 28.09.2025 г., 20:55 ч. Спортни новини 28.09.2025 г., 20:55 ч.

Водещи новини

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ