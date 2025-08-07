Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта

Борислав Рупанов определи като сбъдната мечта отбелязването на гол при ключовата победа на Левски в третия квалификационен кръг от Лигата на конференциите. „Сините“ пречупиха Сабах с 1:0 в първия мач, който се изигра на стадион „Георги Аспарухов“. Именно нападателят стана големия герой в добавеното време, когато се превърна в автор на попадението.

"Това е сбъдната мечта за мен. Много съм щастлив, че помогнах на отбора. Във всеки мач се старая да влизам и да давам максимума. Тази публика е невероятна и можем само да се гордеем, че я имаме", лаконичен бе Рупанов след мача.