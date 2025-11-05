Борислава Христова на ниво, Атинайкос продължава напред в Еврокъп

Борислава Христова се завърна в игра и бе на ниво за Атианайкос, който си гарантира място в плейофите на Еврокъп. Пред своя публика българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Бешикташ с 84:82 след продължение в мач от петия кръг от група J.

Христова попадна в стартовата петица и не разочарова. Българската националка бе сред най-добрите в нападение за гъркините. Крилото записа на сметката си 12 точки и 2 асистенции за 18 игрови минути. При стрелбата тя бе 2/3 от близко разстояние, 2/3 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удара.

Баскетболистките на Стела Калциду записаха трети пореден успех, като срещу името им личат четири победи и една загуба, с което си гарантираха първото място в класирането кръг преди края. Последният мач за Христова и компания в първата фаза ще бъде на 27 ноември, когато ще гостуват на Гожов.

Размяната на серии преобладаваше на старта и в края на първата част домакините се откъснаха с 5 точки. Гъркините показаха по-добро лице във втория период и авансът им придоби двуцифрени изражения, за да се изстрелят на голямата почивка при 51:40.

Отборът от Атина задържа нивото си и в хода на третата част, повеждайки с 10 точки след 30 минути игра. Гостите не се дадоха толкова лесно и във финалната десетка поставиха равенството на таблото, пращайки мача в продължение.

Драма не липсваше и в допълнителните 5 минути, в които участникът в гръцкия елит успя да наложи волята си.

Холи Уинтърбърн блесна за Атинайкос с 19 точки и 6 асистенции.