Борислава Христова над всички за Атинайкос в Еврокъп

Борислава Христова отново бе над всички, но Атинайкос преклони глава за първи път от началото на сезона в Еврокъп. Българката и нейните съотборнички допуснаха драматично поражение при визитата си на Бешикташ с 84:87 в мач от втория кръг в група J.

Христова намери място сред титулярите и не разочарова. Българската националка даде всичко от себе си и поведе колоната на реализаторите, макар че пропусна да прати срещата в продължение с последната атака от редовното време. Крилото остави на сметката си 17 точки, 6 борби, 5 асистенции и 2 откраднати топки за 31 игрови минути. При стрелбата си тя бе 3/6 от средна дистанция, 2/5 от тройката и 5/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистките на Стела Калициду имат победа и загуба към този момент в групата. На 23 октомври (четвъртък) Христова и компания ще приемат Гожов.

Гостите успяха да вземат предимство в началото и да спечелят първата част с 8 точки. Вторият период се оказа доста по-равностоен, а гъркините фиксираха 46:42 в своя полза на голямата почивка.

Размяната на серии беляза третия период, като след неговия край светлинното табло светеше при 65:65. Драма не липсваше във финалната десетка, но в края туркините измъкнаха драматичния успех.

Алексис Принс регистрира 16 точки и 16 борби за гръцкия тим.