БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислава Христова над всички за Атинайкос в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Баскетболната националка блесна за гъркините, които преклониха глава на европейска сцена за първи път през сезона.

Борислава Христова над всички за Атинайкос в Еврокъп
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Борислава Христова отново бе над всички, но Атинайкос преклони глава за първи път от началото на сезона в Еврокъп. Българката и нейните съотборнички допуснаха драматично поражение при визитата си на Бешикташ с 84:87 в мач от втория кръг в група J.

Христова намери място сред титулярите и не разочарова. Българската националка даде всичко от себе си и поведе колоната на реализаторите, макар че пропусна да прати срещата в продължение с последната атака от редовното време. Крилото остави на сметката си 17 точки, 6 борби, 5 асистенции и 2 откраднати топки за 31 игрови минути. При стрелбата си тя бе 3/6 от средна дистанция, 2/5 от тройката и 5/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Баскетболистките на Стела Калициду имат победа и загуба към този момент в групата. На 23 октомври (четвъртък) Христова и компания ще приемат Гожов.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Athinaikos WBC (@athinaikos.wbc)


Гостите успяха да вземат предимство в началото и да спечелят първата част с 8 точки. Вторият период се оказа доста по-равностоен, а гъркините фиксираха 46:42 в своя полза на голямата почивка.

Размяната на серии беляза третия период, като след неговия край светлинното табло светеше при 65:65. Драма не липсваше във финалната десетка, но в края туркините измъкнаха драматичния успех.

Алексис Принс регистрира 16 точки и 16 борби за гръцкия тим.

#ЖБК Бешикташ #Еврокъп за жени 2025/26 #БК Атинайкос #Борислава Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
2
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
4
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
5
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
6
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Европейски баскетбол

Рилски спортист без шанс срещу шампиона в Адриатическата лига
Рилски спортист без шанс срещу шампиона в Адриатическата лига
Берое с ново разочарование в Еврокъп Берое с ново разочарование в Еврокъп
Чете се за: 03:15 мин.
Йордан Минчев: Знаех, че принадлежа в отбор на ниво Еврокъп Йордан Минчев: Знаех, че принадлежа в отбор на ниво Еврокъп
Чете се за: 06:57 мин.
Карина Константинова помогна за още един успех на Келтерн в Еврокъп Карина Константинова помогна за още един успех на Келтерн в Еврокъп
Чете се за: 01:35 мин.
Йордан Минчев отново на висота за Кемниц в Еврокъп (ВИДЕО) Йордан Минчев отново на висота за Кемниц в Еврокъп (ВИДЕО)
Чете се за: 02:15 мин.
Рилски спортист се опълчи на Мурсия във ФИБА Къп Рилски спортист се опълчи на Мурсия във ФИБА Къп
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ