Борислава Христова над всички за Атинайкос в Еврокъп

Баскетболната националка блесна за гъркините, които преклониха глава на европейска сцена за първи път през сезона.
Борислава Христова отново бе над всички, но Атинайкос преклони глава за първи път от началото на сезона в Еврокъп. Българката и нейните съотборнички допуснаха драматично поражение при визитата си на Бешикташ с 84:87 в мач от втория кръг в група J.
Христова намери място сред титулярите и не разочарова. Българската националка даде всичко от себе си и поведе колоната на реализаторите, макар че пропусна да прати срещата в продължение с последната атака от редовното време. Крилото остави на сметката си 17 точки, 6 борби, 5 асистенции и 2 откраднати топки за 31 игрови минути. При стрелбата си тя бе 3/6 от средна дистанция, 2/5 от тройката и 5/7 от линията за изпълнение на наказателни удари.
Баскетболистките на Стела Калициду имат победа и загуба към този момент в групата. На 23 октомври (четвъртък) Христова и компания ще приемат Гожов.
Гостите успяха да вземат предимство в началото и да спечелят първата част с 8 точки. Вторият период се оказа доста по-равностоен, а гъркините фиксираха 46:42 в своя полза на голямата почивка.
Размяната на серии беляза третия период, като след неговия край светлинното табло светеше при 65:65. Драма не липсваше във финалната десетка, но в края туркините измъкнаха драматичния успех.
Алексис Принс регистрира 16 точки и 16 борби за гръцкия тим.