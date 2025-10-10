БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бедственото положение в Елените се удължава с още 7 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Край на стикера за технически преглед на стъклото на...
Чете се за: 01:57 мин.
ЕК отпуска 7,4 млн. евро спешна подкрепа за земеделците у...
Чете се за: 02:12 мин.
Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 02:05 мин.

Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп

Българката дебютира официално за гъркините, които започнаха с победа на европейска сцена през новия сезон.

Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Борислава Христова записа подобаващ официален дебют с екипа на Атинайкос. Българката и нейните съотборнички поставиха солидно начало на сезона в Еврокъп. Пред своя публика баскетболистките на Стела Калициду сразиха Шарне със 75:59 в мач от първия кръг в група J.

Христова намери място сред титулярите при дебюта си и не разочарова. Българската националка влезе в ролята на топреализатор и изигра ключова роля за успеха на тима от Атина. Крилото остави на сметката си 22 точки, 4 борби, 4 асистенцио и 1 чадър за 31 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си тя бе 4/8 от средна дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 8/10 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Припомняме, че срещата беше отложена за днес, след като вчера проблеми, свързани със светлинното табло в залата на гъркините, не позволиха тя да се проведе.

На 16 октомври (четвъртък) Христова и компания ще имат визита на Бешикташ.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Athinaikos WBC (@athinaikos.wbc)


Домакините овладяха инициативата на старта и след 10 минути игра се откъснаха с 4 точки. Гъркините показаха още по-добро лице във втората част, в която поведоха с двуцифрена преднина, а на голямата почивка се изстреляха при 41:32.

Гръцкият тим остана в ролята на лидер и при подновяването на играта, за да си осигури разлика от 10 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка домакините отново показаха на какво са способни и до края не дадоха заден ход.

Вираг Киш (13 борби) и Алексис Принс (11 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 12 точки за победителките.

#БК Шарне #Еврокъп за жени 2025/26 #БК Атинайкос #Борислава Христова

