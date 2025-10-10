Борислава Христова поведе Атинайкос към победоносен старт в Еврокъп

Борислава Христова записа подобаващ официален дебют с екипа на Атинайкос. Българката и нейните съотборнички поставиха солидно начало на сезона в Еврокъп. Пред своя публика баскетболистките на Стела Калициду сразиха Шарне със 75:59 в мач от първия кръг в група J.

Христова намери място сред титулярите при дебюта си и не разочарова. Българската националка влезе в ролята на топреализатор и изигра ключова роля за успеха на тима от Атина. Крилото остави на сметката си 22 точки, 4 борби, 4 асистенцио и 1 чадър за 31 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си тя бе 4/8 от средна дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 8/10 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Припомняме, че срещата беше отложена за днес, след като вчера проблеми, свързани със светлинното табло в залата на гъркините, не позволиха тя да се проведе.

На 16 октомври (четвъртък) Христова и компания ще имат визита на Бешикташ.

Домакините овладяха инициативата на старта и след 10 минути игра се откъснаха с 4 точки. Гъркините показаха още по-добро лице във втората част, в която поведоха с двуцифрена преднина, а на голямата почивка се изстреляха при 41:32.

Гръцкият тим остана в ролята на лидер и при подновяването на играта, за да си осигури разлика от 10 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка домакините отново показаха на какво са способни и до края не дадоха заден ход.

Вираг Киш (13 борби) и Алексис Принс (11 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 12 точки за победителките.