БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боршош след трагедията в Несебър: Предстои разговор за контрола на атракционите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Министерство на турзима излезе с позиция

месец извършени 180 проверки курорти плажове каза министър мирослав боршош
Слушай новината

Трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят правомощията на Министерството на туризма. Ведомството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол.

С тези думи започва позицията на ръководеното от Мирослав Боршош Министерство на туризма във връзка с трагичния инцидент от вторник, при който дете на 8 години почина, падайки падна от 40 метра височина по време на тандемен парасейлинг с майка си в Несебър.

„Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога", пише днес Боршош.

Според него контролът върху подобен тип съоръжения може да е и в обхвата на колегата му Иван Пешев.

"По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои“, заявява министърът на туризма Мирослав Боршош.

#позиция на Министерство на туризма #Мирослав Боршош #несебър #трагедия

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Тръмп и Зеленски: Срещата
4
Тръмп и Зеленски: Срещата
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато мъжът й бил на нощно дежурство
5
Трагедия в Първомай - съпруга на полицай е убита в дома си, докато...
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и европейски лидери
6
Решаващ ден за бъдещето на Украйна: Среща между Тръмп, Зеленски и...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Общество

Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ
Чете се за: 01:00 мин.
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
Сериозно остава състоянието на контрольора, пострадал в автобуса, в който се вряза кола Сериозно остава състоянието на контрольора, пострадал в автобуса, в който се вряза кола
Чете се за: 00:32 мин.
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай
Чете се за: 00:47 мин.
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в парламента Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в парламента
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с 218 км/ч
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ