Боршош след трагедията в Несебър: Предстои разговор за контрола на атракционите

Министерство на турзима излезе с позиция
Трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят правомощията на Министерството на туризма. Ведомството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол.
С тези думи започва позицията на ръководеното от Мирослав Боршош Министерство на туризма във връзка с трагичния инцидент от вторник, при който дете на 8 години почина, падайки падна от 40 метра височина по време на тандемен парасейлинг с майка си в Несебър.
„Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога", пише днес Боршош.
Според него контролът върху подобен тип съоръжения може да е и в обхвата на колегата му Иван Пешев.
"По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои“, заявява министърът на туризма Мирослав Боршош.