Боршош след трагедията в Несебър: Предстои разговор за контрола на атракционите

Трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят правомощията на Министерството на туризма. Ведомството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол.

С тези думи започва позицията на ръководеното от Мирослав Боршош Министерство на туризма във връзка с трагичния инцидент от вторник, при който дете на 8 години почина, падайки падна от 40 метра височина по време на тандемен парасейлинг с майка си в Несебър.

„Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога", пише днес Боршош.

Според него контролът върху подобен тип съоръжения може да е и в обхвата на колегата му Иван Пешев.