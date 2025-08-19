БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
"Медицински надзор" започва незабавна проверка по случая

годишно дете загинало падане парашут плажа несебър
Разпоредена е проверка на „Медицински надзор“ и ЦСМП-Бургас заради трагедията в Несебър
Министерството на здравеопазването разпореди незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас (ЦСМП-Бургас) за изясняване на всички обстоятелства, свързани с инцидента в Несебър, при който почина дете на 8 години.

"Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип", заявяват от МЗ.

Разпоредената проверка ще проследи своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

От МЗ уверяват, че резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.

#дете падна от парашут #трагедия в Несебър #ИА "Медицински надзор"

Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ
Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ
Серизоно остава състоянието на контрольора, пострадал в автобуса, в който се вряза кола Серизоно остава състоянието на контрольора, пострадал в автобуса, в който се вряза кола
Чете се за: 00:32 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за убийството в Първомай
Чете се за: 00:47 мин.
Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя? Какви мерки предприемат от СДВР след зачестилите инциденти на пътя?
Чете се за: 01:40 мин.
Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете Трагедията в Несебър: Продължава разследването на случая със загиналото 8-годишно дете
Чете се за: 03:47 мин.

Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна Катастрофа между два тира е блокирала АМ „Хемус“ в посока София-Варна
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика Срещата Тръмп-Зеленски: Усмивки, диалогичност и оптимизъм, но без конкретика
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия - кога и...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Среднощна акция в Студентски град: Задържан е заподозрян за...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Забрана на клетките за телета: Граждани внесоха 110 хил. подписа в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
