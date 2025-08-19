МЗ: Линейката, която първа се отзовава за детето в Несебър, е била напълно оборудвана

Разпоредена е проверка на „Медицински надзор“ и ЦСМП-Бургас заради трагедията в Несебър

Министерството на здравеопазването разпореди незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас (ЦСМП-Бургас) за изясняване на всички обстоятелства, свързани с инцидента в Несебър, при който почина дете на 8 години.

"Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип", заявяват от МЗ.

Разпоредената проверка ще проследи своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

От МЗ уверяват, че резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ.