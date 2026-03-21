Борусия Дортмунд с впечатляващ обрат срещу Хамбургер в голов спектакъл

Борусия Дортмунд постигна драматичен успех с 3:2 срещу Хамбургер ШФ на своя "Сигнал Идуна Парк" в двубой от немската Бундеслига, след като изоставаше с два гола в резултата.

Гостите от Хамбург започнаха силно срещата и поведоха с 2:0 след попадения на Филип Отеле и Самби Локонга. Малко преди почивката домакините пропуснаха отличен шанс да се върнат в мача, след като Феликс Нмеча не успя да реализира дузпа.

След паузата Борусия натисна и стигна до обрат в рамките на няколко минути. В 73-ата минута Рами Бенсебайни намали от дузпа, а пет минути по-късно Серу Гираси изравни. Малко след това Бенсебайни се разписа отново от бялата точка, оформяйки пълния обрат за 3:2.

С успеха тимът от Дортмунд запази дистанцията от девет точки зад лидера Байерн в класирането и остава стабилно пред третия РБ Лайпциг. Хамбургер заема 11-о място с 30 точки.