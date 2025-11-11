Боряна Калейн върна изгубен портфейл в София

Вицешампионката по художествена гимнастика Боряна Калейн показа, че истинските шампиони блестят не само в залата, но и в ежедневието. Докато се разхождала в центъра на София, тя забелязала портфейл, паднал на тротоара. Калейн го занесла в най-близкото районно управление на полицията.

Малко след това служителите открили собственичката, която дори не знаела, че е изгубила вещите си. В портфейла имало над 500 лева, лични документи и банкови карти. Жената била силно развълнувана и изказала искрена благодарност към гимнастичката.

„Исках просто да помогна. Вярвам, че когато правим добро, то се връща“, сподели Боряна Калейн.

Историята ѝ бързо се разпространи в социалните мрежи и събра вълна от положителни реакции. Полицията също благодари за нейното съдействие и за примера, който дава на младите хора.

Постъпката на Калейн напомня, че дори в големия град и забързаното ежедневие - човечността и добротата не са изгубени.