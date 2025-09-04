Босна прекъсна дълга суша за осминафинал на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Босна и Херцеговина намери място на осминафиналите на Евробаскет 2025 в Латвия, Финландия, Полша и Кипър. Момчетата на Адис Бечирагич отказаха Грузия с 84:76 в мач от последния пети кръг в група C. В "Спирос Киприану Арена" босненците показаха повече аргументи през първото полувреме, но решиха всичко в своя полза със силен край на срещата, с което усложниха задачата на играчите на Александър Джикич, които вече не зависят от себе си в опитите си да продължат напред на шампионата.

Tова бе достатъчно за боснеския отбор да намери място в елиминациите на европейско първенство за първи път от 1993 година насам. Българско присъствие на двубоя не липсваше, тъй като Венцислав Великов бе сред тримата рефери.

Така "змейовете" се изкачиха на лидерската позиция във временното класиране с три успеха и две поражения, а грузинците са с огледален баланс и заемат четвъртото място. Босна вече мисли за осминафиналите, където ще разбере своя съперник на по-късен етап. От своя страна Грузия ще стиска палци на Гърция за победа срещу Испания в по-късния мач от групата, за да се класира за Топ 16.

Стрелбата зад дъгата даде резултат за босненците, които на бърза ръка влязоха в ролята на лидери на старта. Въпреки играта под коша, в която Гога Битатзе често показваше на какво е способен, символичните гости успяха само да се доближат и техните съперници дръпнаха със 7 точки след 10 минути игра.

Адин Врабац и Амар Гегич се възползваха от грешките на грузинската защита, за да поведат босненския отбор към двуцифрената разлика в хода на втората част. Камар Болдуин бе движещата сила за грузинците, но неговите усилия не дадоха нужния резултат, а Един Атич се активизира и това бе достатъчно за „змейовете“ да оформят 47:35 на голямата почивка в своя полза.

Джон Робърсън и Врабац направиха така, че символичните домакини да потърсят още по-сериозен аванс при подновяването на играта. Солидните изяви на Сандро Мамукелашвили, Болдуин и Битадзе доведоха до нов прилив на енергия в грузинските редици, както и до стопяване на разликата. Това обаче не попречи на босненците да се откъснат с 5 точки напред в края на предпоследния период.

Юусуф Нуркич (12 борби) и Джон Робърсън (5 асистенции и 4 точни шута от далечна дистанция) отбелязаха по 15 точки за Босна. Александър Лазич има 13, Един Атич приключи с 11 и 7 завършващи подавания, Адин Врабац реализира 10.

Сандро Мамукелашвили блесна за грузинците с 20 точки и 8 борби. Камар Болдуин наниза 18 точки, Гога Битатзе е с 15 и 5 овладени под двата ринга топки, Дуда Санадзе вкара 13.