Бостън надделя над Вашингтон в НХЛ

Бостън надделя над домакина Вашингтон с 3:1 в треньорския дебют на Марко Щурм в Националната хокейна лига.

Щурм на 5 юни стана първият германец, който е назначен за наставник на отбор от НХЛ.

"Чувството е страхотно, но съм и много изтощен. Очаквах този момент с нетърпение и се радвам, че успяхме да постигнем победа в гостуване. Това, че спечелихме тук, в тази толкова трудна зала, го прави още по-специално. Доволен съм, че момчетата играха по начина, по който исках и по който работихме в тренировките", коментира специалистът.

Давид Пастрънак се отличи с гол и две асистенции, а Елиас Линдхолм при числен превес и Морган Гийки на празна врата също се разписаха. Вратарят Джереми Суейман допринесе с 35 спасявания.

Том Уилсън беше точен за столичани, а Лоугън Томпсън завърши с 18 отразени шайби.

Вилям Ниландер изпъкна попадение и две асистенции при успеха на Торонто с 5:2 в канадското дерби над гостуващия Монреал. Морган Райли добави гол и асистенция, а стражът Антъни Столарз парира 29 изстрела за победата.

Леон Драйзайтл вкара гол номер 400 в лигата за Едмънтън, но отборът му допусна обрат и претърпя поражение с 3:4 след изпълнение на дузпи от гостуващия Калгари.

Драйзайтл, голмайстор на НХЛ за миналия сезон, направи 3:0 малко преди средата на мача, но домакините не успяха да задържат преднината си. В последствие той единствен вкара за Едмънтън и при наказателните удари, но Морган Фрост и Назем Кадри бяха точни за канадците и това се оказа решаващо. Вратарят на гостите Дъстин Уолф имаше сериозна заслуга за успеха с 32 спасявания.

Павел Дорофеев реализира хеттрик, но Вегас допусна обрат от 5:3 и загуби с 5:6 след дузпи като домакин на Лос Анджелис. Дорофеев се разписа и при наказателните удари, но за гостите вкараха Адриан Кемпе и Тревър Муур.

Куинтън Байфийлд и Андрей Кузменко се отличиха с по гол и асистенция за ЛА, а Антон Форсберг блокира 30 удара.

Джак Айхел завърши с попадение и три асистенции за Вегас, но това не беше достатъчно.