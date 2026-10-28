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Бостън Селтикс победи Бруклин Нетс след продължение с кош със сирената на Джейсън Тейтъм

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Спорт
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Лидерът на "келтите" завърши срещата с 40 точки.

Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм
Снимка: БТА
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Джейсън Тейтъм вкара кош със сирената и завърши мача с 40 точки, а Бостън Селтикс победи Бруклин Нетс със 125:124 след продължение за третия си пореден успех в редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

Селтикс направиха 2 от 16 опита от тройката през първото полувреме, но изоставаха само с 61-56. През второто полувреме те се представиха малко по-добре от далечна дистанция, като реализираха 9 от 22 опита.

Нито един от отборите не водеше с повече от осем точки разлика. Нетс излязоха напред със 109:104 след кош на Рандъл 2:57 минути преди сирената.

33,7 секунди преди края на редовното време, Уайт се промъкна зад защитата и Тейтъм го намери за забивка, която да разбие противника. Уайт беше фаулиран при играта и реализира наказателния удар за преднина от 114:111.

Мичъл Робинсън от Бостън пропусна два наказателни удара 3 секунди преди края на редовното време, давайки шанс на Бруклин да изравни резултата. Робинсън, който е с 50,7% успеваемост при наказателните удари в кариерата си, реализира 1 от 4 от линията и е 2 от 8 този сезон.

Новобранецът на Нетс Микел Браун-младши вкара тройка и изравни 117:117 две секунди преди края на редовното време. Но в продължението той пропусна 2,3 секунди преди края, за да даде възможност на Тейтъм да вкара победния кош. Браун, шести избран в Драфта на НБА от Луисвил, записа 17 точки.

Тейтъм приключи срещата с 10 от 20 стрелби и 18 от 22 от линията за наказателни удари. Пол Джордж добави 20 точки, а Дерик Уайт отбеляза 16 за Селтикс, които не са губили, откакто пропуснаха преднина от 22 точки в първия двубой за сезона срещу Детройт.

Майкъл Портър-младши се отличи с 27 точки и 12 борби за Бруклин, а Джулиъс Рандъл наниза 24 точки.

#Джейсън Тейтъм #Бруклин Нетс #Бостън Селтикс

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