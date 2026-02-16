БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ботев 2012 разочарова Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Дебютантът в НБЛ се нуждаеше от една част, за да си тръгне с успеха от София.

Ботев 2012 съумя да се пребори за втори пореден успех в НБЛ. Момчетата на Йован Попович надделяха над Левски с 84:77 в мач от 21-ия кръг. В зала „Триадица“ дебютантът дълго време изоставаше в резултата, но нанесе своя удар в последната част, спечелена с 25:8, за да нанесе второ последователно поражение на баскетболистите на Константин Папазов.

В игра за „сините“ се завърна Александър Александров.

Отборът от Враца заема петата позиция във временното класиране с 10 победи и 9 загуби, докато столичният тим се намира на десетото място с 3 успеха и 15 поражения. Следващият мач за Ботев в шампионата ще бъде на 4 март, когато ще срещне Балкан в Ботевград. От своя страна Левски ще гостува на Шумен на 20 февруари (петък) в отложен мач.

Домакините стартираха ударно при стрелбата зад дъгата, дело на Стоян Кайнаров, Марио Боянов и Седариан Рейнс. Михаил Калинов и Дейвид Хоутън стабилизираха играта на гостите, но „сините“ продължиха да блестят в нападение и в края на дебютната част се откъснаха с 8 точки.

Точният мерник на Боянов остави лидерството в ръцете на столичния тим в хода на втория период. Георги Герганов, Кортни Алекзандър и Калинов обединиха усилия в точния момент, за да дадат нов тон на новака в първенството, който се пребори за обрат и се изстреля на голямата почивка при 39:38.

Андон Вачев, Боянов и Рейнс вдъхнаха нужната увереност на домакините, които при подновяването на играта отново усетиха вкуса на двуцифрената разлика. Макар и солидното присъствие на Иво Корестилов, отборът от Враца не успя да отвърне на предизвикателството, а Кайнаров позволи на „сините“ да се отскубнат с 10 точки в края на третата част.

Гостите не бяха да готови да се предадат и затвърдиха тези думи на старта на финалната десетка, когато сътвориха серия от 16-0, дело на Герганов, Калинов и Хоутън, за да сътворят пълен обрат. Точният мерник на Кайнаров зад дъгата оставиха живи надеждите на домакините, но Стефан Михайлов, Калинов и Корестилов бяха достатъчни за новака в първенството да си тръгне с успеха.

Михаил Калинов нямаше спиране за Ботев, отчитайки се със своите 25 точки, 7 асистенции и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Иво Корестилов и Георги Герганов (5 борби и 7 завършващи подавания) отбелязаха по 15. Дейвид Хоутън регистрира 12 точки и 9 овладени под двата коша топки.

Стоян Кайнаров отвърна за Левски с 25 точки, включително и с 5 успешни шута от далечно разстояние. Марио Боянов добави 16, като бе 4/4 зад дъгата. Седариан Рейнс финишира с 12, 8 борби и 7 асистенции.

#БК Ботев 2012 #НБЛ 2025/2026 #БК Левски

