Ботев и Локомотив ще премерят сили в пловдивското дерби

С два мача в сряда, 8 април ще започне предпоследният 29-и кръг от редовния сезон в Първа лига. От 18:00 часа ЦСКА гостува на Монтана, а от 20:30 е дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив.

На „Колежа“ домакините влизат в приповдигнато настроение, след като сгазиха Спартак Варна с 5:0. Ботев продължава да има шансове за попадане в топ 8, като е на две точки от осмия Славия преди началото на кръга.

Локомотив от своя страна надви Локомотив София с 1:0 на „Лаута“ в железничарското дерби с гол на Жоел Цварц. Новото попълнение на „смърфовете“ може да направи разликата и срещу Ботев на Лъчезар Балтанов, който не е докрай постоянен пред своите привърженици, след като преди гръмката победа над Спартак, загуби от Ботев Враца с 1:3.

Първото пловдивско дерби през кампанията не завърши, след като срещата беше прекратена в края на откриващата част. Това се случи след инцидент с вратаря на Ботев Пд Даниел Наумов, който беше уцелен по главата с бутилка. В крайна сметка беше присъдена служебна загуба на Локомотив с 0:4, както и наказание без публика.

По-рано през деня ЦСКА на Христо Янев гостува на затъналия Монтана. На стадиона в „Огоста“ „червените“ се очаква да имат наглед лесен тест срещу последния в таблицата, който се е запътил към Втора лига. „Армейците“ победиха в последния кръг Берое с 3:0 в Стара Загора, макар и да извадиха късмет с някои съдийски отсъждания и да разчитаха на спасяванията на вратаря си Фьодор Лапоухов.

Монтанчани загубиха осем от деветте си мача през пролетта, като единственият отбор, който не успя да ги победи, беше Ботев Пловдив – 0:0 на „Огоста“ в края на месец февруари.