Ботев и Славия не се победиха в Пловдив

Ботев Пловдив и Славия не излъчиха победител в двубоя си от 12-ия кръг на Първа лига. Срещата завърши 1:1 в съботния следобед. И двата тима останаха в намален състав, след като първо Никола Илиев беше изгонен с два жълти картона преди да са изминали и 20 минути.

Съдбата на офанзивния играч последва и Мартин Георгиев в 68-ата минута. По това време домакините имаха аванс след откриващия гол на Армстронг Окофлекс две минути преди края на първата част.

В крайна сметка Емил Стоев оформи равенството в 77-ата минута. Така приключи и серията от четири срещи, в които един от отборите е бил победител в съперничеството.

Битката беше директен спор на дъното и след нея Ботев Пловдив с 11 точки е 13-ти, а Славия е с позиция по-нагоре, но със същия точков актив.

Мачът беше със специфичен заряд, тъй като преди паузата за националните отбори президентът на Славия Венцеслав Стефанов разкри, че емисари на Ботев Пловдив са опитали да уговорят визитата на "Колежа" за столичаните.