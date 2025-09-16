БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Ботев Пловдив не спира с трансферите

Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
„Жълто-черните“ обявиха четвъртия нов бразилец в селекцията си.

Талес Жозе да Силва
Снимка: Официален сайт на ПФК Ботев (Пловдив)
Ботев (Пловдив) привлече 16-и нов футболист през това лято, съобщиха от клуба. „Жълто-черните“ подписаха дългосрочен контракт с Талес Жозе да Силва, който се превръща в четвъртия бразилец в селекцията на "канарчетата".

Талес е роден на 28 септември 1998 година и играе като крило. В кариерата си до момента той е бил част от отбори в родината си, Република Корея и Бахрейн.

За последно офанзивният играч бе част от бразилския Ретро, където бе съотборник с последното ново попълнение в състава на "канарчетата" - Франклин Маскоте.

