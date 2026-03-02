Евертон Бала излезе еднолично начело при голмайсторите в Първа лига

Звездата на Левски Евертон Бала вече е едноличен лидер в класацията на реализаторите в Първа лига. Бразилецът отбеляза два гола при драматичната победа с 4:3 срещу Локомотив София и събра 13 попадения от началото на сезона.

С този актив офанзивният футболист на "сините“ изпревари конкуренцията и остана сам на върха в голмайсторската надпревара.

На втора позиция с по 12 гола са нападателят на ЦСКА 1948 Мамаду Диало и халфът на Лудогорец Ивайло Чочев. В подножието на челната тройка се нарежда Бертран Фурие от Септември София с 11 попадения.

По 10 гола до момента имат Алберто Салидо от Лудогорец и Леандро Годой от ЦСКА.

Формата на Евертон Бала в последните кръгове е сред основните причини Левски да продължава уверено похода си към върха, а бразилецът все по-осезаемо се утвърждава като водеща фигура в атаката на столичния тим.