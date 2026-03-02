След поредица от грешки Лудогорец търси задължителна победа срещу Локомотив Пловдив

Лудогорец приема Локомотив Пловдив в последния мач от 23-ия кръг на Първа лига с ясно съзнание, че грешна стъпка може да се окаже фатална в шампионската надпревара. Двубоят на "Хювефарма Арена“ стартира в 18:00 часа, а залогът за домакините е повече от ясен - трите точки са задължителни.

Разградчани се намират на трета позиция с 43 точки и изостават на 13 от лидера Левски, който вчера спечели драматично с 4:3 срещу Локомотив София. Победа тази вечер ще върне дистанцията на 10 пункта и ще запази интригата преди директния сблъсък със "сините“ в следващия кръг. Именно това превръща срещата с пловдивчани в генерална репетиция преди дербито, което може да се окаже повратен момент за сезона.

Тимът на Пер-Матиас Хьогмо обаче не се намира в най-добрата си форма. В предишния кръг "орлите“ отстъпиха с 1:2 на Ботев Пловдив, а междувременно приключиха и участието си в Лига Европа след загуба с 0:2 от Ференцварош в реванша. Именно в подобни моменти се калява характерът на шампионите и тази вечер Лудогорец ще трябва да го покаже.

В Разград вече мислят и за бъдещето. Новото попълнение Алберто Салидо, привлечен от Берое за сума около един милион евро според испанското издание "Marca“, вече премина медицинските тестове и започна тренировки. 26-годишният нападател ще бъде на разположение за следващите мачове, включително срещу Локомотив (Пд) и Левски, което подсказва, че в офанзивен план конкуренцията ще се засили в решителната фаза на първенството.

Локомотив Пловдив пристига в Разград от шеста позиция с 34 точки и амбиции да остане в битката за челната четворка. Отборът на Душан Косич все още няма загуба през календарната година, но в последните два кръга записа равенства - 1:1 срещу Спартак (Варна) и 1:1 срещу Черно море. В предишния двубой "смърфовете“ не успяха да се възползват от числено преимущество, което остави известна горчивина.

Косич няма да може да разчита на Парвиз Умарбаев, който е наказан, както и на Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров и Енцо Еспиноса. В групата се завръща Севи Идриз след изтърпяно наказание, а сред избраниците попадна и Георги Чорбаджийски.

Първият мач между двата тима през сезона завърши 1:1, а в последния им сблъсък на "Хювефарма Арена“ Лудогорец спечели с минималното 1:0. Традицията и класата са на страната на домакините, но моментната форма и напрежението около тях правят срещата далеч от предрешена.

За Лудогорец срещатат се явява тест за шампионския инстинкт. В навечерието на директния сблъсък с Левски, "орлите“ нямат право на нова грешка.