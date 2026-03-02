БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След поредица от грешки Лудогорец търси задължителна победа срещу Локомотив Пловдив

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

"Орлите“ са притиснати до стената в битката за титлата преди дербито с Левски, докато "смърфовете“ търсят стабилност и място в топ 4

Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец приема Локомотив Пловдив в последния мач от 23-ия кръг на Първа лига с ясно съзнание, че грешна стъпка може да се окаже фатална в шампионската надпревара. Двубоят на "Хювефарма Арена“ стартира в 18:00 часа, а залогът за домакините е повече от ясен - трите точки са задължителни.

Разградчани се намират на трета позиция с 43 точки и изостават на 13 от лидера Левски, който вчера спечели драматично с 4:3 срещу Локомотив София. Победа тази вечер ще върне дистанцията на 10 пункта и ще запази интригата преди директния сблъсък със "сините“ в следващия кръг. Именно това превръща срещата с пловдивчани в генерална репетиция преди дербито, което може да се окаже повратен момент за сезона.

Тимът на Пер-Матиас Хьогмо обаче не се намира в най-добрата си форма. В предишния кръг "орлите“ отстъпиха с 1:2 на Ботев Пловдив, а междувременно приключиха и участието си в Лига Европа след загуба с 0:2 от Ференцварош в реванша. Именно в подобни моменти се калява характерът на шампионите и тази вечер Лудогорец ще трябва да го покаже.

В Разград вече мислят и за бъдещето. Новото попълнение Алберто Салидо, привлечен от Берое за сума около един милион евро според испанското издание "Marca“, вече премина медицинските тестове и започна тренировки. 26-годишният нападател ще бъде на разположение за следващите мачове, включително срещу Локомотив (Пд) и Левски, което подсказва, че в офанзивен план конкуренцията ще се засили в решителната фаза на първенството.

Локомотив Пловдив пристига в Разград от шеста позиция с 34 точки и амбиции да остане в битката за челната четворка. Отборът на Душан Косич все още няма загуба през календарната година, но в последните два кръга записа равенства - 1:1 срещу Спартак (Варна) и 1:1 срещу Черно море. В предишния двубой "смърфовете“ не успяха да се възползват от числено преимущество, което остави известна горчивина.

Косич няма да може да разчита на Парвиз Умарбаев, който е наказан, както и на Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров и Енцо Еспиноса. В групата се завръща Севи Идриз след изтърпяно наказание, а сред избраниците попадна и Георги Чорбаджийски.

Първият мач между двата тима през сезона завърши 1:1, а в последния им сблъсък на "Хювефарма Арена“ Лудогорец спечели с минималното 1:0. Традицията и класата са на страната на домакините, но моментната форма и напрежението около тях правят срещата далеч от предрешена.

За Лудогорец срещатат се явява тест за шампионския инстинкт. В навечерието на директния сблъсък с Левски, "орлите“ нямат право на нова грешка.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Български футбол

Лудогорец се отдалечи от титлата след нов грешен ход
Лудогорец се отдалечи от титлата след нов грешен ход
Михаил Александров: За съжаление Велинов и Пенев не успяха да се преборят и да стъпят на новата “Армия” Михаил Александров: За съжаление Велинов и Пенев не успяха да се преборят и да стъпят на новата “Армия”
Чете се за: 01:25 мин.
Монтана ще домакинства на Лудогорец в Разград Монтана ще домакинства на Лудогорец в Разград
Чете се за: 01:02 мин.
Медиите в Румъния: Георги Миланов на изхода в Динамо Букурещ след края на сезона Медиите в Румъния: Георги Миланов на изхода в Динамо Букурещ след края на сезона
Чете се за: 03:10 мин.
Почит към Джони Велинов пред стадион "Българска Армия" Почит към Джони Велинов пред стадион "Българска Армия"
Чете се за: 00:37 мин.
Първа лига: Лудогорец - Локомотив Пд (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец - Локомотив Пд (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ