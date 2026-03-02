БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Младият Васил Минев ще ръководи дербито Лудогорец - Левски

Обявени са съдийските наряди за 24-ия кръг на Първа лига, който ще се проведе между 3 и 5 март

Младият Васил Минев ще ръководи дербито Лудогорец - Левски
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за двубоите от 24-ия кръг на Първа лига, а най-голям интерес логично предизвиква дербито между Лудогорец и Левски. Срещата в Разград е поверена на младия рефер Васил Минев, който ще ръководи един от най-важните мачове в битката за титлата.

Двубоят на "Хювефарма Арена“ е на 5 март от 18:30 часа. Асистенти на Минев ще бъдат Тодор Вуков и Дарин Иванов, четвърти съдия е Георги Стоянов. За системата ВАР ще отговаря Кристиян Колев, а негов асистент ще бъде Любослав Любомиров. С оглед на напрежението около върха в класирането, съдийското ръководство със сигурност ще бъде под сериозно наблюдение.

В същия кръг ЦСКА приема Ботев (Враца) на 4 март от 18:30 часа. Главен съдия на срещата ще бъде Мартин Марков, с помощници Мирослав Иванов и Костадин Тановчев. ВАР арбитър е Мартин Великов, а негов асистент – Красимир Кръстев.

Пълната програма със съдийските назначения за 24-ия кръг:

3 март 2026 г. (вторник)
13:30 ч., Спартак 1918 – Монтана 1921
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Петър Димов Аспарухов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Крумов Виделов

16:00 ч., Берое – Славия
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Илиян Петров Капарашев
АС2: Даниел Милков Ников
4-ти: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Димитър Димитров Димитров
АВАР: Никола Антонов Попов
СН: Александър Костадинов Костадинов

18:30 ч., Ботев Пловдив – Септември София
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Красимир Атанасов Атанасов
АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ти: Геро Георгиев Писков
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Антон Симеонов Генов

4 март 2026 г. (сряда)
16:00 ч., Черно море – Арда
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ти: Георги Петров Стоянов
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Георги Генов Нарлев

18:30 ч., ЦСКА – Ботев Враца
ГС: Мартин Иванов Марков
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ти: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Валентин Желев Добрев

5 март 2026 г. (четвъртък)
13:15 ч., Локомотив София – Добруджа
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ти: Антонио Тодоров Антов
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Вихрен Веселинов Манев

15:45 ч., Локомотив Пловдив – ЦСКА 1948
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

18:30 ч., Лудогорец – Левски
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Тодор Василев Вуков
АС2: Дарин Василев Иванов
4-ти: Георги Петров Стоянов
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Кольо Димитров Данев

От Съдийската комисия при БФС уточняват, че си запазват правото на промени в назначенията.

#Първа лига 2025/2026 #Съдийски назначения

