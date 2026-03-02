Младият Васил Минев ще ръководи дербито Лудогорец - Левски

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за двубоите от 24-ия кръг на Първа лига, а най-голям интерес логично предизвиква дербито между Лудогорец и Левски. Срещата в Разград е поверена на младия рефер Васил Минев, който ще ръководи един от най-важните мачове в битката за титлата.

Двубоят на "Хювефарма Арена“ е на 5 март от 18:30 часа. Асистенти на Минев ще бъдат Тодор Вуков и Дарин Иванов, четвърти съдия е Георги Стоянов. За системата ВАР ще отговаря Кристиян Колев, а негов асистент ще бъде Любослав Любомиров. С оглед на напрежението около върха в класирането, съдийското ръководство със сигурност ще бъде под сериозно наблюдение.

В същия кръг ЦСКА приема Ботев (Враца) на 4 март от 18:30 часа. Главен съдия на срещата ще бъде Мартин Марков, с помощници Мирослав Иванов и Костадин Тановчев. ВАР арбитър е Мартин Великов, а негов асистент – Красимир Кръстев.

Пълната програма със съдийските назначения за 24-ия кръг:

3 март 2026 г. (вторник)

13:30 ч., Спартак 1918 – Монтана 1921

ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ти: Петър Димов Аспарухов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Георги Крумов Виделов

16:00 ч., Берое – Славия

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Илиян Петров Капарашев

АС2: Даниел Милков Ников

4-ти: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Димитър Димитров Димитров

АВАР: Никола Антонов Попов

СН: Александър Костадинов Костадинов

18:30 ч., Ботев Пловдив – Септември София

ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Красимир Атанасов Атанасов

АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ти: Геро Георгиев Писков

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Антон Симеонов Генов

4 март 2026 г. (сряда)

16:00 ч., Черно море – Арда

ГС: Кристиян Николов Колев

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Светослав Колев Енчев

4-ти: Георги Петров Стоянов

ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Георги Генов Нарлев

18:30 ч., ЦСКА – Ботев Враца

ГС: Мартин Иванов Марков

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ти: Димитър Димитров Димитров

ВАР: Мартин Живков Великов

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Валентин Желев Добрев

5 март 2026 г. (четвъртък)

13:15 ч., Локомотив София – Добруджа

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ти: Антонио Тодоров Антов

ВАР: Никола Антонов Попов

АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Вихрен Веселинов Манев

15:45 ч., Локомотив Пловдив – ЦСКА 1948

ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

18:30 ч., Лудогорец – Левски

ГС: Васил Петров Минев

АС1: Тодор Василев Вуков

АС2: Дарин Василев Иванов

4-ти: Георги Петров Стоянов

ВАР: Кристиян Николов Колев

АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Кольо Димитров Данев

От Съдийската комисия при БФС уточняват, че си запазват правото на промени в назначенията.