Ботев срещу Ботев в Пловдив дава началото на новия турнир Купа на Елита

Българският футбол поставя началото на нов турнир, а честта да открият Купа на Елита се пада на Ботев Пловдив и Ботев Враца. Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив в първия четвъртфинал от новосъздадената надпревара, организирана от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига.

Купа на Елита събира осем отбора от Първа лига, които ще се борят за първия трофей в историята на турнира и за част от общия награден фонд от 720 000 евро. Надпреварата ще се проведе изцяло на принципа на директните елиминации, като четири четвъртфинала, два полуфинала и един финал ще определят първия победител.

Регламентът предвижда всеки сблъсък да се решава в рамките на една среща. При равенство след редовните 90 минути двата отбора ще преминават директно към изпълнение на дузпи, без да се играят продължения.

Това означава, че още тази вечер един от двата Ботев ще се сбогува с мечтата за историческия първи трофей.

Победителят от двубоя в Пловдив ще се класира за полуфиналите, където ще бъде домакин на спечелилия сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948. Полуфиналите са предвидени за март 2027 година, а големият финал ще се състои на 7 април.

В другия поток на турнира Левски ще приеме Арда на стадион "Георги Аспарухов“, докато Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив.

Ботев Пловдив влиза в историческия двубой с повишено самочувствие след победата с 1:0 над Славия в последния кръг на Първа лига. "Жълто-черните“ стигнаха до трите точки с попадение на Алберто Салидо в началото на второто полувреме.

Срещата с "белите“ премина под силен емоционален заряд, след като около 18 000 привърженици изпълниха трибуните на "Колежа“, за да отдадат почит на загиналия собственик на клуба Илиян Филипов.

Сега пловдивчани ще се опитат да продължат положителната си серия и да направят първата крачка към спечелването на новия трофей.

Във временното класиране на Първа лига Ботев Пловдив заема петото място с 19 точки след 11 изиграни мача. "Канарчетата“ имат шест победи, едно равенство и четири поражения, като са отбелязали 17 попадения и са допуснали 14.

Ситуацията при Ботев Враца е значително по-трудна.

Възпитаниците на Тодор Симов пристигат в Пловдив след домакинско поражение с 0:1 от Спартак Варна. Загубата беше особено неприятна за врачани, тъй като "соколите“ постигнаха първата си победа във Враца от 41 години.

Ботев Враца продължава без успех в първенството от началото на септември, а представянето на отбора в последните седмици поставя допълнителни въпросителни преди гостуването на "Колежа“.

След 11 кръга врачани заемат деветото място в класирането с 9 точки, постигнати след две победи, три равенства и шест загуби. Тимът е отбелязал едва девет гола и е допуснал 20, което показва затруднения както в нападение, така и в защита.

Въпреки различното моментно състояние на двата състава, форматът на директните елиминации предполага, че всеки детайл може да се окаже решаващ.

По предварителни разчети всеки от осемте четвъртфиналисти ще получи около 40 000 евро само за участието си, без в тази сума да влизат приходите от продажбата на билети за домакините.

С напредването към полуфиналите и финала финансовите бонуси ще нарастват, което превръща турнира в допълнителна възможност за клубовете да увеличат приходите си.

Предвидени са и солидарни плащания от по 12 000 евро за отборите от Първа лига, които не участват в надпреварата. Изключение прави Лудогорец, който няма да получи подобна сума заради отказа си от участие.

За днешния двубой ръководството на Ботев Пловдив пусна билети на цена от 5 евро за всички сектори на стадион "Христо Ботев“, с което цели да привлече максимален брой привърженици за историческото начало на турнира.