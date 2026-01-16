БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ботев Враца привлече двама от ЦСКА

Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Нападател и вратар са най-новите имена в състава на врачани.

Ботев Враца привлече двама от ЦСКА
Снимка: Botev Vratsa/Facebook
Ботев Враца продължава с окомплектоването на състава. „Зелените“ привлякоха две нови попълнения. Това са Йоан Борносузов и Марин Орлинов, съобщиха днес официално от клуба. Двамата идват от ЦСКА. Борносузов ще подсили врачани под наем, докато Орлинов е с постоянен трансфер.

Нападателят игра основно за дублиращия отбор на „армейците“ във Втора лига, за който записа 12 мача и 2 гола през есента. Има и две участия като резерва в общо 32 минути за представителния състав на „червените“ в първенството в началото на сезона при равенствата срещу Ботев Пловдив и Спартак Варна.

31-годишният вратар излезе 7 пъти на терена за втория отбор на ЦСКА през сезона досега, като в три от тях не допусна гол. Той има над 130 мача като вратар още в отборите на Литекс Ловеч, Монтана, Спартак Плевен, Ботев Гълъбово, Нефтохимик и Чавдар Етрополе.

„Радваме се да приветстваме две нови лица в семейството на Ботев! Към отбора се присъединяват нападателят Йоан Борносузов и опитният страж Марин Орлинов, като и двамата идват от ЦСКА

Йоан Борносузов (21 г.) – централен нападател. Младият талант пристига под наем от ЦСКА, за да подсили атаката на „зелените“. Йоан е продукт на школата на „червените“, но е преминал и през италианския Дженоа. През изминалия полусезон натрупа опит както във втория тим, така и с участия в Първа лига.

Марин Орлинов (31 г.) – вратар. Марин е добре познато име в българския футбол с богата визитка, преминала през отбори като Литекс, Монтана и ЦСКА. Със своите 31 години той ще донесе нужното спокойствие в нашата отбрана и ще бъде лидер със своя професионализъм. Той пристига в клуба с постоянен трансфер“, написаха от клуба.

