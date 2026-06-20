Боузкова срещу Наваро на финала в Нотингам

Мари Боузкова и Ема Наваро ще играят във финала турнир по тенис в Нотингам.

В изцяло чешки сблъсък в първия полуфинал четвъртата в схемата Боузкова спечели с 6:4, 6:1 срещу бившата номер 1 в света Каролина Плишкова.

В първите седем гейма на мача пробиви нямаше, но в последните три на първия сет се стигна до такива. Това бе от полза за по-младата от двете чехкини, която спечели с 6:4 откриващата част.

Във втория сет Боузкова проби за 3:1, което сломи Плишкова и до края тя не успя да спечели нито един гейм повече.

За Боузкова утрешният финал ще бъде първи на трева в кариерата.

Нейна съперничка в спора за трофея ще бъде третата поставена Ема Наваро, която спечели със 7:6(5), 6:2 срещу Виктория Голубич от Швейцария в другия полуфинал.

Доста интригуващ се оказа първият сет, в който Наваро водеше с 5:2 гейма, пропусна две сетбола и допусна изравняване. В тайбрека Голубич взе преднина от 3:1 точки, но не успя да я задържи и допусна обрат. Така Наваро измъкна сета след 7:5 точки.

Във втория сет американката поведе с 4:1 гейма с два пробива и скоро след това затвори мача, за да се класира за втория си финал за сезона и четвърти в кариерата. До момента Наваро има перфектен баланс във финали на турнира на Женската тенис асоциация - три победи в три мача.