ИЗВЕСТИЯ

Боядисват стените на тунел "Мало Бучино" на "Струма" в нощта срещу сряда

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
АПИ призовава шофьорите да бъдат внимателни

Мало Бучино - тунел
Снимка: БТА
Слушай новината

На 2 и 3 септември през нощта ще се боядисват стените в тунел "Малко Бучино" на АМ "Струма", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

За изпълнение на планираните дейности от 22:00 ч. на 2 септември до 6:00 ч. на 3 септември ще се ограничи движението в тръбата за София на магистралата.

Същите поддържащи работи ще бъдат изпълнени и в тръбата в посока Перник от 22:00 ч. на 3 септември до 6:00 ч. на 4 септември. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата, в която не се работи.

За да не се затруднява трафикът, дейностите ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко. Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

#АМ "Струма"  #Мало Бучино #тунел

