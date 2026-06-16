Божо Джуркович изведе Монтана за първа тренировка, шестима са на проби

ПФК Монтана даде начало на лятната си подготовка с първо занимание на стадион „Огоста“. Тренировката бе водена от новия старши треньор Божо Джуркович, който официално бе представен пред отбора преди старта на подготовката.

54-годишният сръбски специалист поема тима на мястото на Атанас Атанасов, а контрактът му с клуба е за една година. В щаба на Джуркович остават досегашният помощник-треньор Дилян Иванов и наставникът на вратарите Димитър Атанасовски.

От клуба съобщиха още, че в следващите дни към треньорския екип ще се присъедини и сънародник на Джуркович, който ще изпълнява функциите на анализатор.

В първото занимание се включи и талантливият полузащитник от школата на Монтана Иван Тодоров. В същото време шестима млади футболисти ще преминат пробен период при „сините“.

Сред тях са защитниците Деян Иванов и Михаил Цонев от Славия, Керимджан Игнатов от Хасково, полузащитниците Борил Григоров от Ком (Берковица) и Хасан Странджев от Пирин (Разлог), както и нападателят Кристиян Алексиев от Септември София.

Ръководството на Монтана ще използва лятната подготовка, за да прецени качествата на младите състезатели и да оформи окончателния състав за новия сезон.