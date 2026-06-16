БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божо Джуркович изведе Монтана за първа тренировка, шестима са на проби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Новият старши треньор на "сините“ започна работа с група от 16 футболисти, а в клуба очакват и анализатор от Сърбия

божо джуркович изведе монтана първа тренировка шестима проби
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ПФК Монтана даде начало на лятната си подготовка с първо занимание на стадион „Огоста“. Тренировката бе водена от новия старши треньор Божо Джуркович, който официално бе представен пред отбора преди старта на подготовката.

54-годишният сръбски специалист поема тима на мястото на Атанас Атанасов, а контрактът му с клуба е за една година. В щаба на Джуркович остават досегашният помощник-треньор Дилян Иванов и наставникът на вратарите Димитър Атанасовски.

От клуба съобщиха още, че в следващите дни към треньорския екип ще се присъедини и сънародник на Джуркович, който ще изпълнява функциите на анализатор.

В първото занимание се включи и талантливият полузащитник от школата на Монтана Иван Тодоров. В същото време шестима млади футболисти ще преминат пробен период при „сините“.

Сред тях са защитниците Деян Иванов и Михаил Цонев от Славия, Керимджан Игнатов от Хасково, полузащитниците Борил Григоров от Ком (Берковица) и Хасан Странджев от Пирин (Разлог), както и нападателят Кристиян Алексиев от Септември София.

Ръководството на Монтана ще използва лятната подготовка, за да прецени качествата на младите състезатели и да оформи окончателния състав за новия сезон.

#Божо Джуркович #ПФК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на пешеходна пътека
1
Тежка катастрофа край Слънчев бряг: 18-годишна украинка загина на...
Омбудсманът поиска увеличаване на помощите за деца с увреждания и премахване на удръжките за лични асистенти
2
Омбудсманът поиска увеличаване на помощите за деца с увреждания и...
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
3
Пазарите реагират: Търговци на горива очакват трайно поевтиняване
Йордан Божилов: Сделката за мир ще се отрази положително на енергийните цени и на инфлацията
4
Йордан Божилов: Сделката за мир ще се отрази положително на...
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика има храм, посветен на Херакъл
5
Археологическо откритие: Надпис потвърждава, че в Хераклея Синтика...
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха споразумение
6
Тръмп: "Нека петролът потече!" - САЩ и Иран постигнаха...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
4
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
5
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
6
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...

Още от: Български футбол

ЦСКА очаква жребия за Лига Европа, Войводина изглежда най-неудобният възможен съперник
ЦСКА очаква жребия за Лига Европа, Войводина изглежда най-неудобният възможен съперник
Дунав запази ядрото на шампионския си състав преди завръщането в елита Дунав запази ядрото на шампионския си състав преди завръщането в елита
Чете се за: 02:10 мин.
Дрита се очертава като най-тежкото препятствие пред Левски в първия кръг на Шампионската лига Дрита се очертава като най-тежкото препятствие пред Левски в първия кръг на Шампионската лига
Чете се за: 02:17 мин.
Христо Янев: Ще подготвим ЦСКА по най-добрия начин за това, което предстои Христо Янев: Ще подготвим ЦСКА по най-добрия начин за това, което предстои
Чете се за: 01:57 мин.
Арда започна подготовка с четирима нови Арда започна подготовка с четирима нови
Чете се за: 01:52 мин.
Селекцията на националния „Отбор на надеждата“ приключи Селекцията на националния „Отбор на надеждата“ приключи
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства
Премиерът Румен Радев: Въвеждаме прозрачност и механизми срещу...
Чете се за: 01:07 мин.
Политика
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в Слънчев бряг С над 3,50 промила: Пиян шофьор катастрофира с общински камион в Слънчев бряг
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Жена е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка в Бургас Жена е с опасност за живота след удар от електрическа тротинетка в Бургас
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Сметната палата проверява МВР и Агенцията по горите за разходването...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Полицията в Скопие арестува 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Напредъкът на Скопие към ЕС: Дебат в ЕП за доклада за Северна...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Лидерите на Г-7 обсъждат споразумението между САЩ и Иран
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ