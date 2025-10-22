Брад Маршан с важен принос за успеха на Флорида срещу Бостън в НХЛ

Канадският нападател Брад Маршан, който прекара 16 години в тима на Бостън Брюинс, се отчете с две асистенции за успеха с 4:3 на шампиона в Националната хокейна лига Флорида Пантърс срещу бившия му отбор.

Маршан бе посрещнат с бурни овации от публиката в "ТД Гардън" в Бостън и макар това да го просълзи, той даде най-доброто от себе си за тима на Флорида, който прекъсна серия от четири последователни поражения. 37-годишният нападател се изяви още в 61-вата секунда на мача, когато асистира на Маки Самоскевич за първия гол в срещата.

Флорида поведе с 2:0 две минути след старта на втория период, а всички останали попадения в срещата паднаха в заключителните 20 минути.

Домакините от Бостън изравниха резултата в рамките на първите пет минути на заключителния период с точни изстрели на Павел Заха и Елиас Линдхолм, но нова асистенция на Маршан, този път към Еету Луостаринен, даде нов аванс на "пантерите" точно 10 минути преди заключителната сирена.

Морган Гики изравни за Брюинс само 91 секунди преди края, но това не бе всичко в мача и 26 секунди преди приключването му Картър Верхеге се разписа, за да донесе победата на тима от щата Флорида.

В друг мач от тази нощ Ню Джърси Девилс постигна пета поредна победа и с 10 точки от шест мача оглави класирането в Столичната дивизия. "Дяволите" надиграха с 5:2 Торонто Мейпъл Лийфс като гости.

Над всички в мача бе Джак Хюз, който реализира хеттрик. Нападателят на Ню Джърси вкара два гола във втората третина - за да изравни за 1:1 и за да направи резултата 4:2, а последното му попадение дойде в заключителните секунди на празна врата.

Торонто поведе в срещата още в седмата минута чрез ветерана Джон Таварес, но Ню Джърси преобърна хода на мача с три попадения в рамките на първите пет минути на втория период. Освен Хюз, точни за "дяволите" бяха още Коди Глас и Брендън Дилън. Другият гол за домакините от Мейпъл Лийфс бе дело на Матиас Мачели.

Най-новият член на Националната хокейна лига - отборът на Юта Мамут, продължава с чудесния си старт на сезона и регистрира четвърта поредна победа. У дома "мамутите" се справиха с Колорадо Аваланш с 4:3 след продължение.

Победният гол падна само 33 секунди след началото на допълнителните пет минути и бе дело на Дилан Гюнтер.

Преди това домакините на два пъти повеждаха, но и веднъж трябваше да наваксват изоставане, след като Кейл Макар даде аванс от 1:0 на Колорадо в първия период.

Във втората част Ник Шмалц и Логан Крус обърнаха резултата в полза на Юта.

Джак Дрюри възстанови равенството за 2:2 само минута след старта на третата третина, а до края на редовното време двата тима си размениха и по още един гол чрез Михаил Сергачов за домакините и Мартин Некас за гостите, които все пак си тръгнаха с точка от Солт Лейк Сити.

В класирането Юта е на трета позиция в Централната дивизия с 10 точки от седем мача, а Колорадо е лидер с 12 пункта.