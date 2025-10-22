БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:02 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Брад Маршан с важен принос за успеха на Флорида срещу Бостън в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Запази

Нападателят се отчете с две асистенции срещу бившия си отбор.

Брад Маршан с важен принос за успеха на Флорида срещу Бостън в НХЛ
Слушай новината

Канадският нападател Брад Маршан, който прекара 16 години в тима на Бостън Брюинс, се отчете с две асистенции за успеха с 4:3 на шампиона в Националната хокейна лига Флорида Пантърс срещу бившия му отбор.

Маршан бе посрещнат с бурни овации от публиката в "ТД Гардън" в Бостън и макар това да го просълзи, той даде най-доброто от себе си за тима на Флорида, който прекъсна серия от четири последователни поражения. 37-годишният нападател се изяви още в 61-вата секунда на мача, когато асистира на Маки Самоскевич за първия гол в срещата.

Флорида поведе с 2:0 две минути след старта на втория период, а всички останали попадения в срещата паднаха в заключителните 20 минути.

Домакините от Бостън изравниха резултата в рамките на първите пет минути на заключителния период с точни изстрели на Павел Заха и Елиас Линдхолм, но нова асистенция на Маршан, този път към Еету Луостаринен, даде нов аванс на "пантерите" точно 10 минути преди заключителната сирена.

Морган Гики изравни за Брюинс само 91 секунди преди края, но това не бе всичко в мача и 26 секунди преди приключването му Картър Верхеге се разписа, за да донесе победата на тима от щата Флорида.

В друг мач от тази нощ Ню Джърси Девилс постигна пета поредна победа и с 10 точки от шест мача оглави класирането в Столичната дивизия. "Дяволите" надиграха с 5:2 Торонто Мейпъл Лийфс като гости.

Над всички в мача бе Джак Хюз, който реализира хеттрик. Нападателят на Ню Джърси вкара два гола във втората третина - за да изравни за 1:1 и за да направи резултата 4:2, а последното му попадение дойде в заключителните секунди на празна врата.

Торонто поведе в срещата още в седмата минута чрез ветерана Джон Таварес, но Ню Джърси преобърна хода на мача с три попадения в рамките на първите пет минути на втория период. Освен Хюз, точни за "дяволите" бяха още Коди Глас и Брендън Дилън. Другият гол за домакините от Мейпъл Лийфс бе дело на Матиас Мачели.

Най-новият член на Националната хокейна лига - отборът на Юта Мамут, продължава с чудесния си старт на сезона и регистрира четвърта поредна победа. У дома "мамутите" се справиха с Колорадо Аваланш с 4:3 след продължение.

Победният гол падна само 33 секунди след началото на допълнителните пет минути и бе дело на Дилан Гюнтер.

Преди това домакините на два пъти повеждаха, но и веднъж трябваше да наваксват изоставане, след като Кейл Макар даде аванс от 1:0 на Колорадо в първия период.

Във втората част Ник Шмалц и Логан Крус обърнаха резултата в полза на Юта.

Джак Дрюри възстанови равенството за 2:2 само минута след старта на третата третина, а до края на редовното време двата тима си размениха и по още един гол чрез Михаил Сергачов за домакините и Мартин Некас за гостите, които все пак си тръгнаха с точка от Солт Лейк Сити.

В класирането Юта е на трета позиция в Централната дивизия с 10 точки от седем мача, а Колорадо е лидер с 12 пункта.

#НХЛ 2025/2026 #Флорида Пантърс #Бостън Бруинс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
2
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
3
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще се лекува вкъщи
4
Наръганото 12-годишно момче е изписано от "Пирогов", ще...
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и модернизацията на Терминал 2 на столичното летище
5
Над 40 компании имат интерес за изграждането на Терминал 3 и...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
6
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Зимни

Хиршер пропуска началото на сезона в алпийските ски
Хиршер пропуска началото на сезона в алпийските ски
Естер Ледецка ще участва в сноуборда на Олимпийските игри, а не в алпийските ски Естер Ледецка ще участва в сноуборда на Олимпийските игри, а не в алпийските ски
Чете се за: 02:22 мин.
Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах Владимир Зографски завърши 14-и във втория старт в Хинценбах
Чете се за: 01:02 мин.
Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион
Чете се за: 04:47 мин.
Феновете на алпийския сноуборд избраха Малена Замфирова за своя фаворитка с гласуване за виртуалната Световна купа на FIS Феновете на алпийския сноуборд избраха Малена Замфирова за своя фаворитка с гласуване за виртуалната Световна купа на FIS
Чете се за: 01:40 мин.
Зографски влезе в Топ 15 на старта в Хинценбах от лятната верига по ски скокове Зографски влезе в Топ 15 на старта в Хинценбах от лятната верига по ски скокове
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тройното убийство в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Тройното убийство в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание НА ЖИВО: Заседание на Народното събрание
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ПП-ДБ: Завладяната държава не се "преформатира" -...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България и върховенството на закона - на фокус в Страсбург
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Китари на Ноел Галахър от Oasis на търг в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ